Адыгея отмечена в числе лучших регионов по формированию городской среды

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-13T18:13:13+03:00

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Глава РА Мурат Кумпилов принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Южном федеральном округе, которое в режиме видеоконференцсвязи провел полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

От Адыгеи участие в заседании приняли главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, руководитель минстроя РА Валерий Картамышев.

Рассматривался вопрос реализации в регионах ЮФО мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Открывая заседание, полпред президента в ЮФО обратил внимание на важность выполнения задач президента РФ Владимира Путина по кардинальному улучшению комфортности городской среды, повышению индекса качества городской среды на 30%.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Владимир Устинов напомнил, что приоритетный проект стартовал в прошлом году. В нем участвовали 154 муниципальных образования ЮФО, где благоустроены 492 общественные территории. В этом году из ЮФО число участников проекта увеличилось в 1,5 раза - до 262 муниципальных образований, где до конца текущего года благоустроят 537 территорий.

Владимир Устинов отметил полученный позитивный опыт в реализации проекта, назвал положительные примеры, достигнутые результаты. В ходе заседания было указано и на недостатки, в их числе – замечания по качеству благоустройства, несвоевременное заключение контрактов на проведение работ.

- Все выделенные средства необходимо эффективно освоить в полном объеме, а работы выполнить в намеченные сроки. Главы регионов должны взять на личный контроль ситуацию в этой сфере, - отметил Владимир Устинов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Что касается Адыгеи, то республика вошла в число лучших регионов страны в рейтинге, который составил минстрой РФ по выполнению приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году. Так, в прошлом году в проекте участвовал только город Майкоп. Порядка 109,3 млн. рублей из бюджетов всех уровней было выделено на благоустройство 19 дворов и двух общественных территорий: набережной реки Белой и площади «Единения и Согласия». Отдельно было проведено благоустройство в городском парке на сумму 14 млн. рублей.

В этом году Адыгея расширила свое участие в федеральном проекте. Он реализуется в 4 муниципальных образованиях (города Майкоп и Адыгейск, поселки Энем и Яблоновский). Однако в течение года по госпрограмме РА во всех муниципалитетах будут проведены работы по благоустройству территорий. Всего в этом году будет благоустроено 24 дворовых и 15 общественных территорий.

На эти цели выделяется 245,8 млн рублей, из них 91,5 млн рублей – федеральные средства, более 140,1 млн рублей – республиканские средства, более 14, 1 млн рублей – средства местных бюджетов. Помимо программных средств, эта сумма включает и дополнительные средства, предусмотренные в бюджете РА на благоустройство общественных территорий: для Майкопа – 80 млн. рублей, для Адыгейска и всех 7 районов республики – по 5 млн. рублей.

- Прошлогодний опыт показал, что данный проект дает положительные результаты. Поэтому мы не только увеличили число территорий-участников проекта, но повысили объем выделяемых республиканских средств. Был пересмотрен бюджет и выделены дополнительные средства, чтобы благоустройством охватить все муниципальные образования, навести порядок во всех парковых зонах. При этом мы делаем акцент на вовлечение населения в благоустройство территорий – как в процесс выбора дизайн-проектов, общественного контроля, так и в организацию субботников, - отметил Мурат Кумпилов.

В результате до конца года в Майкопе реконструируют площадь Дружбы с заменой фонтана, отремонтируют лестницу и создадут площадку возле лестницы «Мэздах». Проводятся работы в парковой зоне по улице Шоссейной, 4, а также у нового корпуса городской поликлиники №1. Кроме того, в республиканской столице благоустроен городской парк, на что в 2018 году направлено 3,16 млн. рублей.

В Адыгейске ведется благоустройство площади напротив гостиницы «Псекупс» и Центра народной культуры по проспекту Ленина, в пгт. Энем преображается аллея Здоровья (территория сквера по ул. 68-ой Морской бригады). Там создается детская площадка, велосипедная дорожка, установят уличные тренажеры. В Яблоновском ведутся работы над проектом «Аллея Славы». Эта зона отдыха будет включать в себя сквер с прогулочными дорожками, лавочками, фонтаном. В ауле Тахтамукай в этом году завершат первый этап большого проекта комплексной реконструкции центрального парка.

Идет благоустройство парка отдыха с детской площадкой в ауле Кошехабль и парка со скейт-площадкой – в селе Красногвардейском. Изменится и центральный парк в ст. Гиагинской, где появится аллея Любви, Верности и Семьи, арка для молодоженов. Здесь также выполнена основная часть работ.

В ауле Понежукай Теучежского района преобразятся два общественных пространства – парк отдыха и площадка возле административного здания. В ауле Хакуринохабль благоустраивается мемориальный комплекс и территория возле администрации поселения. В поселке Тульском Майкопского района обустроят зону возле сцены в парке п. Тульского, где проходят различные культурно-массовые мероприятия.

В каждом муниципалитете утверждены дорожные карты реализации работ. Планируется, что все они будут завершены осенью, большая часть – в октябре, ко Дню Республики Адыгея. В настоящее время уже благоустроены 14 дворовых территориях Адыгеи (12 - в Майкопе, 2 – в Адыгейске).

Реализация проекта находится на контроле Главы РА, министроя региона. Мурат Кумпилов провел ряд рабочих поездок с инспекций работ по благоустройству дворов и общественных территорий. Главам муниципальных образований были даны соответствующие рекомендации по устранению недочетов в проводимой работе. Ведется постоянный мониторинг состояния благоустройства объектов.

- Сегодня мы можем уверенно говорить о том, что все запланированные на 2018 год работы по благоустройству территорий Республики Адыгея будут завершены до конца текущего года, - подытожил Мурат Кумпилов.