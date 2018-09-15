В Краснодаре жители «Губернского» и «Панорамы» поддержали всекубанский субботник

СЕГОДНЯ 14:03 2018-09-15T14:13:12+03:00

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15 сентября жители краснодарских микрорайонов «Губернский» и «Панорама» вышли на улицы, чтобы сделать свой дом еще чище. Сотрудники группы компаний «ЮСИ» постаралась сделать участие в субботнике не только полезным, но и занимательным.

Фото: ЖК

«В преддверии юбилея нашего любимого города, компания «ЮгСтройИнвест» совместно с жителями микрорайонов провела субботник, – рассказывает заместитель генерального директора компании Андрей Анашкин. – Жители с удовольствием откликнулись на это приглашение. Для работников компании «ЮгСтройИнвест» такие мероприятия уже давно стали доброй традицией. Несколько раз в год мы наводим вместе с жителями порядок в наших микрорайонах. Так, у каждого появляется шанс внести свой вклад в улучшение облика родного города».

Фото: ЖК

Потрудились в этот день действительно на славу. Жители «Губернского» высаживали кусты, белили деревья, в «Панораме» довольно быстро удалось очистить дворы, окучить деревья и привести в порядок близлежащую территорию. На акцию люди выходили целыми семьями – все от мала до велика подметали дворы, приводили в порядок клумбы и арт-объекты.

Фото: ЖК

«Участие решили принять всей семьей, со всеми соседями, потому что это здорово, это отлично сплачивает коллектив, – делится Лавринова Наталья, житель микрорайона «Губернский». – Это действительно очень семейное мероприятие. Здесь мы можем показать детям, что на территории нашего дома должно быть чисто, и что ответственны за это люди».

Фото: ЖК

Исключительно уборкой дело не ограничилось. Многие присутствующие провели предварительную подготовку к субботнику, и подошли к этому творчески. Кто-то целую ночь клеил специальные рабочие шапочки из газет, а кто-то готовил мотивационные транспаранты. В завершение мероприятия всем участникам вручили символичные подарки – значки «Герой труда ЮгСтройИнвест».

Фото: ЖК

«Субботник – это всегда праздник, – делится впечатлениями Владимир Мартынов, житель «Панорамы». – Считаю, что нам сегодня удалось сделать много полезных дел для процветания микрорайона. Я здесь живу уже год, очень долго выбирал куда переехать, и, знаете, совсем не жалею. Я считаю, что мы сейчас в одном из самых красивых мест Краснодара, я в него действительно влюблен. Приятно смотреть как микрорайон становится все лучше и лучше».

Фото: ЖК

На сегодняшний день группа компаний «ЮгСтройИнвест» работает в трех субъектах Российской Федерации. С 2011 года застройщик возводит в Краснодаре два микрорайона, названия которых у местных жителей уже давно являются знаком качества. И это не удивительно, ведь «ЮСИ» строит не только дома, но и всю необходимую инфраструктуру. Здесь есть детские сады, игровые и спортивные площадки, отделения почты, полиции, медицинские кабинеты и зоны для отдыха. А 1 сентября благодаря застройщику в «Губернском» была открыта самая большая и самая оснащенная школа Кубани.