2018-09-15T14:13:12+03:00
Недвижимость

В Краснодаре жители «Губернского» и «Панорамы» поддержали всекубанский субботник

В преддверии 225-летия Краснодара жители двух микрорайонов, построенных «ЮгСтройИнвест», вышли на краевой осенний субботник
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: ЖКФото: ЖК
Изменить размер текста:

15 сентября жители краснодарских микрорайонов «Губернский» и «Панорама» вышли на улицы, чтобы сделать свой дом еще чище. Сотрудники группы компаний «ЮСИ» постаралась сделать участие в субботнике не только полезным, но и занимательным.

Фото: ЖК

Фото: ЖК

«В преддверии юбилея нашего любимого города, компания «ЮгСтройИнвест» совместно с жителями микрорайонов провела субботник, – рассказывает заместитель генерального директора компании Андрей Анашкин. – Жители с удовольствием откликнулись на это приглашение. Для работников компании «ЮгСтройИнвест» такие мероприятия уже давно стали доброй традицией. Несколько раз в год мы наводим вместе с жителями порядок в наших микрорайонах. Так, у каждого появляется шанс внести свой вклад в улучшение облика родного города».

Фото: ЖК

Фото: ЖК

Потрудились в этот день действительно на славу. Жители «Губернского» высаживали кусты, белили деревья, в «Панораме» довольно быстро удалось очистить дворы, окучить деревья и привести в порядок близлежащую территорию. На акцию люди выходили целыми семьями – все от мала до велика подметали дворы, приводили в порядок клумбы и арт-объекты.

Фото: ЖК

Фото: ЖК

«Участие решили принять всей семьей, со всеми соседями, потому что это здорово, это отлично сплачивает коллектив, – делится Лавринова Наталья, житель микрорайона «Губернский». – Это действительно очень семейное мероприятие. Здесь мы можем показать детям, что на территории нашего дома должно быть чисто, и что ответственны за это люди».

Фото: ЖК

Фото: ЖК

Исключительно уборкой дело не ограничилось. Многие присутствующие провели предварительную подготовку к субботнику, и подошли к этому творчески. Кто-то целую ночь клеил специальные рабочие шапочки из газет, а кто-то готовил мотивационные транспаранты. В завершение мероприятия всем участникам вручили символичные подарки – значки «Герой труда ЮгСтройИнвест».

Фото: ЖК

Фото: ЖК

«Субботник – это всегда праздник, – делится впечатлениями Владимир Мартынов, житель «Панорамы». – Считаю, что нам сегодня удалось сделать много полезных дел для процветания микрорайона. Я здесь живу уже год, очень долго выбирал куда переехать, и, знаете, совсем не жалею. Я считаю, что мы сейчас в одном из самых красивых мест Краснодара, я в него действительно влюблен. Приятно смотреть как микрорайон становится все лучше и лучше».

Фото: ЖК

Фото: ЖК

На сегодняшний день группа компаний «ЮгСтройИнвест» работает в трех субъектах Российской Федерации. С 2011 года застройщик возводит в Краснодаре два микрорайона, названия которых у местных жителей уже давно являются знаком качества. И это не удивительно, ведь «ЮСИ» строит не только дома, но и всю необходимую инфраструктуру. Здесь есть детские сады, игровые и спортивные площадки, отделения почты, полиции, медицинские кабинеты и зоны для отдыха. А 1 сентября благодаря застройщику в «Губернском» была открыта самая большая и самая оснащенная школа Кубани.

Фото: ЖК

Фото: ЖК

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре из-за аварии на подстанции без света остались 4 тысячи жителей
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут фильм «Форрест Гамп»
Из-за «Формулы-1» в Сочи ограничат вход в Олимпийский парк
В Краснодаре водооткачивающая техника будет дежурить на улицах все выходные
На Кубани пройдет Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция»
Момент аварии с маршруткой в Новороссийске попал на видео
Под Краснодаром в ДТП на трассе погиб водитель «жигулей»
В Сочи осудили недобросовестного застройщика за обман дольщиков на 40 миллионов рублей
На улицах Краснодара дежурит водооткачивающая техника
В Сочи во время «Формулы-1» закроют вход в Олимпийский парк
ВТБ поддержит осенний велопарад в Москве
Невероятное гастрономическое путешествие в Грузию, не покидая Краснодара
В Сочи дерево упало на автомобиль и покалечило водителя
81 год исполнился Краснодарскому краю
В Краснодаре временно изменят движение семи трамваев
В Новороссийске сотрудницу таможни оштрафовали на 120 тысяч рублей за подмену немецкой овчарки
Избранный депутатом гордумы мэр Геленджика Виктор Хрестин сдал свой мандат
Прокуратура края запретила мэрии Сочи покупать мебель за 6,2 миллиона рублей
На Кубани мужчина «заминировал» магазин, чтобы проверить реакцию спецслужб
В Анапе из-за непогоды запретили купание в море
ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения инвестиционного налогового вычета
В Геленджике приезжий из Рязанской области ограбил дом пенсионера и угнал его машину
Краснодарский застройщик АСК в 2018 году удвоит объемы ввода жилья в эксплуатацию
В горах Сочи спасатели помогли мотоциклисту с травмой ключицы
Под Анапой «Нива» вылетела на встречку и врезалась в грузовик