В Сочи потоком воды смыло людей

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-16T13:46:24+03:00

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Ливневки в Сочи в очередной раз не выдержали испытание погодой. Дождь, который шел на протяжении нескольких часов не просто оставил после себя лужи, вода затопила улицы, несколько предворовых территорий и один частный дом.

- В 11.15 от старшего оперативного дежурного Сочинского филиала ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о том, что в результате обильных осадков прошедших произошло подтопление улиц на территории в п. Кудепста Хостинского района г. Сочи, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/669002" frameborder="0"></iframe> В Сочи смыло людей. Видео: instagram.com/cool.gertruda/.! другой источник

Людей с подтопленной территории эвакуировать не стали. Сейчас на месте работает спецтехника, проводится откачка воды. Эти данные принято считать официальными.

Воду откачивают десятки машин. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В социальных сетях города-курорта ситуация гораздо страшнее и хуже. Вчера близ аула Наджиго в Лазаревском районе селевой поток обрушился прямо на проезжую часть. Уровень воды в реке Макопсе поднялся до рискованных отметок. И небольшая речушка стала похожа на бушующее море.

- Сейчас последствия стихии устраняются, - прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Администрация сельского поселения постоянно проверяют уровень воды.

По данным спасателей, за два часа здесь выпало 49 мм осадков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/669004" frameborder="0"></iframe> Мужчина ловит рыбу в потоке воды. Видео: instagram.com/cool.gertruda/.! другой источник

В Кудепсте мужчин просто смыло водным потоком, их протащило метров 10, повезло, что обошлось без травм. Люди переходили дорогу на свой страх и риск. Не обошлось и без юмористов. Один из местных жителей достал удочку и пошел ловить в потоке воды рыбу.

В бушующую реку превратились и улицы села Раздольное, там вода практически смывала легковушки. Местные жители уверенны, такое будет происходить, пока власти не обратят внимание на ливневую канализацию, которая попросту не справляется со своей задачей.

Всю ситуацию контролируют в ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. На месте работают десятки спасателей, к ним присоединяются и простые граждане.Они убирают с улиц грязь и мусор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/669007" frameborder="0"></iframe> Люди пытаются перейти дорогу. Видео: instagram.com/cool.gertruda/.! другой источник

Погодные условия отразились и на туристах, отдыхающим не рекомендуют купаться в Черном море и пускаться в рискованные путешествия по горам на курортных территориях Краснодарского края.