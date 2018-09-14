2018-09-14T13:12:59+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае на 15 и 16 сентября: В регионе ожидают грозовые дожди и шквалистый ветер

Погода в Краснодарском крае на 15 и 16 сентября не порадует жителей Кубани
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Осень постепенно вступает в свои права – теплая летняя погода сдает свои позиции, уступая место прохладе. Правда, грядущие выходные синоптики прогнозируют дождливыми.

Небесная канцелярия посылает в регион ливни с грозами, град и шквалистый ветер, который может усилиться до 25 метров в секунду. Непогода будет бушевать преимущественно в центральной части края, в том числе и Краснодаре. Циклон испортит отдых и туристам на Черноморском побережье.

- На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань, юго-восточной и юго-западной территории края и Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, - преудпреждают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - А над акваторией Черного моря от Анапы до Магри могут сформироваться смерчи.

Температура воздуха ночью опустится до 15-17 градусов тепла, местами в предгорьях +10-14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +22-24 градуса.

- В большинстве районов края выходные ожидаются непогожими, - рассказывает начальник отдела гидрометеообеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Евгения Чечетка. - Но к понедельнику погода стабилизируется. Температура по региону будет держаться на отметках +25-27 градусов тепла.

Так что «бабье лето» на Кубани только начинается.

ВАЖНО!

- Смерчи довольно редко выходят из воды на сушу, но все-таки случается и такое. И тогда - страшные разрушения, человеческие жертвы, - говорят кубанские спасатели. - Разбушевавшаяся стихия - не шутки, поэтому запомните: если вы находитесь на открытой местности, немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге. Ложитесь на дно и плотно прижимайтесь к земле.

На улице остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких домов и деревьев, а также рекламных щитов, заборов.

При грозе по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку. Держитесь подальше от электропроводки, антенн, отключите телевизор.

Если же непогода вас застала на улице, то не прячьтесь от грозы под высокие деревья, не купайтесь в водоемах.

- Если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз, если же лодке, то гребите к берегу, если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в машине, - советуют спасатели.

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