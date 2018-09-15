2018-09-15T13:38:13+03:00
Общество

Анапу, Геленджик и Сочи признали самыми безопасными городами

По результатам опроса они находятся в первой десятке рейтинга
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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В России каждый пятый житель чувствует себя в полной безопасностиВ России каждый пятый житель чувствует себя в полной безопасностиФото: Иван ВИСЛОВ
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Одной из основных потребностей каждого человека, вне зависимости от пола, возраста и вероисповедания, является безопасность. Именно ради нее создают, например, правоохранительные структуры. Чем меньше тревоги за свою жизнь и здоровье, тем комфортнее жизнь. Здесь вряд ли кто-то поспорит. Так вот, говоря о России, каждый пятый ее житель чувствует себя в полной безопасности, а в среднем по стране респонденты оценили уровень защищенности на 6,7 балла из 10 возможных.

Самым безопасным среди российских городов стал Грозный, а наименее защищенными чувствуют себя жители Новочеркасска Ростовской области. К таким выводам пришли аналитики портала недвижимости Domofond.ru по итогам исследования безопасности российских городов.

- В нашем исследовании мы опросили более 63 тысяч человек. Респондентам предложили оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 - «полностью согласен», - объясняют социологи.

Краснодарский край в этом рейтинге отметился трижды, и все разы в первой десятке. Второе место заняла Анапа, набрав 8,8 балла. Зразе за ней – Геленджик. Показатель этого курорта составляет 8,5.

Третьим городом в рейтинге стал Сочи. Курорт расположился на седьмой строчке рейтинга с показателем 7,7 балла.

- Стоит отметить, что респонденты ощутили растущую безопасность. Если сравнивать с прошлым годом, то кубанские города набрали 0,3-0,5 балла за год, - поясняют эксперты.

Москва не попала в десятку самых безопасных городов, прибавив за год 0,1 балла. Оценка в 7 баллов позволила столице занять только 38 место из 150. Санкт-Петербург с 6,8 балла занял 56 место. Средняя оценка уровня безопасности в Северной столице стала выше на 0,1 балла по сравнению с 2017 годом.

АУТСАЙДЕРЫ

В самом низу оказался Новочеркасск, что в Ростовской области. Его безопасность оценили на 5 баллов из 10. Чуть лучше, по мнению жителей, ситуация в подмосковном Волоколамске (5,1 балла) и Ногинске (5,2 балла). Замыкает десятку наименее безопасных городов Волгоград с оценкой 5,8 балла.

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