На Кубани больше половины памятников посвящены войне

СЕГОДНЯ 15:38 2018-09-14T15:46:13+03:00

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Памятники и стелы есть в каждом городе. Люди у них встречаются, проводят время. Изваяниями также пользуется как ориентирами. Однако далеко не каждый задумался, чему, в основном, посвящены.

Если говорить о Краснодарском крае, то число памятников, по данным «Народной карты» Яндекса равняется 1 500 штук. Больше только в Москве и области. Даже Питер на пятом месте. Там в сервисе зафиксировано 1 300.

- Если посмотреть на слова, которые чаще всего встречаются в названиях местных памятников, набор получится примерно такой же, как и везде: «война», «Ленин», «воин», «погибший», «самолет», «вечный», - рассказывают аналитики «Яндекса».

Откинув самые популярные на монументах слова по России и рассмотрев только Краснодарский край, заметно, что в регионе много памятников ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, казакам, а также военачальникам - Суворову и Жукову.

ВОЙНА КАК ЛЕЙТМОТИВ

- На долю войны на Кубани приходится порядка 57% монументов. Это самая большая категория и по всей стране. Почти две трети монументов. В основном они связаны с Великой Отечественной и Гражданской войнами, но встречаются и памятники, посвященные войне 1812 года, а также погибшим в Афганистане и Чечне, - подчеркивают эксперты.

Еще четверть составляют памятники, посвященные государственным деятелям. Чаще всего это партийные функционеры. Третье место – культура. От общего числа этих памятников восемь процентов. Далее идет хозяйство и наука – пять процентов. На последнем месте по популярности монументы, посвященные катастрофам.