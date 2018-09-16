2018-09-15T16:37:15+03:00
Общество

В Краснодаре компании по эвакуации авто зарабатывают по 500 тыс. рублей в день

С улиц города ежедневно увозят на штрафстоянки почти 200 машин
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Эвакуаторов в городе ну очень многоЭвакуаторов в городе ну очень многоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Что говорить, парковок в Краснодаре по-прежнему не хватает. Особенно в центре города, где практически все места для стоянок постоянно забиты. Причем и платные тоже нарасхват. Вот и паркуются водители иногда где придется - то на тротуар заедут, то на места для инвалидов. А эвакуаторщики - тут как тут. Для них это прибыльный бизнес.

Всего в Краснодаре пять организаций, которые занимаются эвакуацией транспорта с неположенных мест. И все эти компании частные. То есть деньги, которые они получают с автовладельцев, не идут в бюджет города, а оседают в карманах индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью.

- В региональный бюджет поступают только штрафы за нарушения правил дорожного движения, - пояснили «КП» - Кубань» в мэрии Краснодара. - Автовладелец платит отдельно за услуги эвакуации, и отдельно - штрафы за парковку в неположенном месте.

Каждый день на штрафстоянки с улиц Краснодара увозят в среднем 189 неправильно припаркованных машин. А если брать данные с начала года, то там побывало уже 42 388 автомобилей. Если за эвакуацию одной машины в Краснодаре приходится платить 2225 рублей (это не считая сумм за нахождение транспорта на штрафстоянке), то организации, которые увозят авто с улиц города на штрафстоянки, уже заработали 94 миллиона рублей на пятерых. В день выходит по 445 тысяч рублей. Суммы, конечно, немалые!

- Не всегда служба эвакуации ездит по городу. Часто сами горожане или гости крайцентра звонят и жалуются на то, что кто-то бросил машину в неположенном месте, - рассказывает директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Владимир Архипов. - Чаще всего автовладельцы оставляют свои машины на парковочных местах для инвалидов, на пешеходных переходах или ближе 5 метров перед ним, на тротуаре. Бросают авто и в местах остановки маршруток и автобусов, на трамвайных путях либо далее первого ряда от края проезжей части.

Вот только эвакуатор забрать машину с улицы просто так не имеет права.

- Автомобиль увозят только после того, как инспектор ГИБДД составит акт задержания транспортного средства, - пояснила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодарского края Ирина Заватская. - А уже когда автовладелец приезжает за машиной на штрафстоянку, инспектор составляет протокол об административном правонарушении. Его вручает лично водителю.

Например, штраф за превышение скорости могут прийти на почту или его можно увидеть в специальном приложении «Штрафы ГИБДД» в мобильнике. А вот за парковку в неположенном месте сотрудник Госавтоинспекции должен лично вручить нарушителю протокол. На штрафстоянках Краснодара обычно дежурят инспектора ГИБДД. Если же их нет, ну мало ли куда отлучились, сотрудники штрафстоянок сами должны вызвать полицейского. Но ушлые эвакуаторщики даже научились зарабатывать на автовладельцах. Поговаривают, что не всегда сотрудники штрафстоянок вызывают гаишников, якобы они могут предложить водителю решить все вопросы за определенную сумму. И протокол об административном правонарушении составлять не придется.

- Это уже мошенничество, и если кто-то предлагает решить вопрос, не вызывая инспектора ДПС, необходимо сообщать об этом по телефону доверия краевой Госавтоинспекции: 8 (861) 224-58-48, - говорит Ирина Заватская.

А КАК У НИХ

Наши соседи в Ростовской области отдают за услуги эвакуатора 2080 рублей, в Ставропольском крае - 2350 целковых.

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