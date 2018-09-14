2018-09-14T18:48:06+03:00
Происшествия

В Сочи шторм унес в Черное море катамаран с пассажирами

К счастью, девушек удалось спасти
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ЮРПСО.Фото: ЮРПСО.
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Все произошло в Сочи в пятницу, 14 сентября. Около 14:00 сотрудники сочинского морпорта заметили в море примерно в километре от берега парусный катамаран с туристами.

Несмотря на то, что синоптики прогнозировали ухудшение погоды на курорте, отдыхающих это ничуть не смутило. Многие купались в море, плавали на лодках и катамаранах.

В какой-то момент ветер усилился. По словам туристов, порывы достигали 15 метров в секунду. Поднялись волны, одна из которых сорвала крепления подвесного мотора катамарана, на котором находились двое девушек и капитан. Плавсредство начало уносить в открытое море.

- Парусный катамаран находился на удалении 840 метров от береговой линии, -рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном региональном поисково-спасательном отряде.

Проплывающий мимо катер пытался взять катамаран на буксир, но высокая волна оборвала трос.

- Тогда к месту происшествия на быстроходной лодке БЛ-820 выдвинулись спасатели. Подойдя к катамарану, сотрудники МЧС эвакуировали 32-летнюю и 34-летнюю туристок из Самары на борт спасательного катера, - добавляют в ЮРПСО МЧС России.

Фото: ЮРПСО.

Фото: ЮРПСО.

А вот капитан отказался покидать свое судно. Мужчина по всей видимости был растерян и в тот момент переживал не за свою жизнь, а судьбу плавсредства.

- Мы вызвали пожарно-спасательный катер «Валерий Замараев». Он взял катамаран на буксир и перетащил его к морском порту Сочи, - говорят спасатели.

Ни курортницам, ни капитану медпомощь не потребовалась.

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