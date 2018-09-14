В Сочи шторм унес в Черное море катамаран с пассажирами
Все произошло в Сочи в пятницу, 14 сентября. Около 14:00 сотрудники сочинского морпорта заметили в море примерно в километре от берега парусный катамаран с туристами.
Несмотря на то, что синоптики прогнозировали ухудшение погоды на курорте, отдыхающих это ничуть не смутило. Многие купались в море, плавали на лодках и катамаранах.
В какой-то момент ветер усилился. По словам туристов, порывы достигали 15 метров в секунду. Поднялись волны, одна из которых сорвала крепления подвесного мотора катамарана, на котором находились двое девушек и капитан. Плавсредство начало уносить в открытое море.
- Парусный катамаран находился на удалении 840 метров от береговой линии, -рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Южном региональном поисково-спасательном отряде.
Проплывающий мимо катер пытался взять катамаран на буксир, но высокая волна оборвала трос.
- Тогда к месту происшествия на быстроходной лодке БЛ-820 выдвинулись спасатели. Подойдя к катамарану, сотрудники МЧС эвакуировали 32-летнюю и 34-летнюю туристок из Самары на борт спасательного катера, - добавляют в ЮРПСО МЧС России.
Фото: ЮРПСО.
А вот капитан отказался покидать свое судно. Мужчина по всей видимости был растерян и в тот момент переживал не за свою жизнь, а судьбу плавсредства.
- Мы вызвали пожарно-спасательный катер «Валерий Замараев». Он взял катамаран на буксир и перетащил его к морском порту Сочи, - говорят спасатели.
Ни курортницам, ни капитану медпомощь не потребовалась.
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