Адыгея получит федеральную субсидию на ремонт и строительство дамб

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T18:43:40+03:00

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Три объекта на территории Республики Адыгея вошли в федеральную программу «Развитие водохозяйственного комплекса на период до 2020 года». По каждому объекту республика защитила бюджетные проектировки и прошла процедуру конкурсного отбора.

Это стало итогом большой работы по ранее достигнутым договоренностям Главы РА Мурата Кумпилова с врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадимом Никаноровым.

Благодаря конструктивному взаимодействию республиканских и федеральных органов власти, принято положительное решение о выделении Адыгеи субсидии в сумме 130 млн рублей по трем объектам. Софинасирование из республиканского бюджета составило 13 млн. рублей.

В результате в 2019-2020 годах в республике будет построено 4,1 км защитной дамбы на реке Лаба в районе села Вольного, проведен капитальный ремонт почти 28 км дамбы на реке Фарс в Шовгеновском районе и капремонт почти 2 км дамбы на реке Псенафа в Красногвардейском районе.

«Благодаря поддержке федерального центра, мы сможем реализовать крупный проект - провести работы на опасных участках дамб и построить новую дамбу. Это значительно повысит паводковую безопасность нашего региона», - отметил Глава РА Мурат Кумпилов.

Фото: пресс-служба Республики Адыгея

Напомним, только за счет средств Резервного фонда Кабинета министров РА в этом году на берегоукрепление направлено около 60 млн рублей. Кроме того, в Адыгее начались работы по расчистке и берегоукреплению Тщикского водохранилища. Они будут проводиться поэтапно в течение четырех лет по федеральной программе «Экологическая реабилитация водных объектов». На эти цели из федерального бюджета выделили 150 млн рублей. Также за счет федеральных субвенций с ежегодным финансированием свыше 15 млн рублей продолжается расчистка русла реки Гиага. Сейчас она проводится в районе х. Калинин Майкопского района.