На Кубани в ДТП с автобусом пострадали 22 человека

СЕГОДНЯ 08:45 2018-09-17T11:09:41+03:00

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Серьезная авария произошла поздно вечером 16 сентября. Рейсовый автобус, который двигался из Анапы в Ярославль, вылетел с трассы.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Neoplan просто не сумел справиться с управлением. На повороте транспорт занесло и машина съехала в кювет около дороги. По словам очевидцев, автобус врезался в дерево.

Всего на момент аварии в автобусе находились 40 пассажиров. В результате ДТП в больницу доставили 22 человека, в том числе и водителя. Шесть из них получили серьезные травмы - их отвезли в Павловскую ЦРБ. У остальных зафиксировали легкие ушибы и ссадины, этих пострадавших в ЦРБ станицы Ленинградской.

Медпомощь потребовалась не только пассажирам, но и водителю.

- Сейчас по факту аварии идет проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для пострадавших в ДТП с автобусом могут задействовать санавиацию

Пассажиры, которые отказались от осмотра медиков, перевезены в пункт временного размещения. Их временно разместили в Казачьем подворье Ленинградской. По поручению главы региона им окажут любую помощь, пока не будет решен вопрос с их транспортировкой.

По словам очевидцев, автобус врезался в дерево.

Пострадавших сейчас обследуют.

- Если возникнет необходимость, для оперативной доставки в краевые медучреждения будет задействована санавиация, – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев..