2018-09-17T14:32:31+03:00
Общество

В Краснодаре коммунальщики придут домой к должникам

Жильцы 4250 квартир не оплатили ЖКУ
Егор КУЗНЕЦОВ
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Должникам придется ответитьДолжникам придется ответитьФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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До начала отопительного сезона остался всего месяц. Значит, в квитанцию вернется самая дорогая строка - за отопление. Между тем, долги горожан перед управляющими компаниями растут. В одной из них суммы уже превысили 800 миллионов рублей. Чтобы с приходом холодов жители не ушли в еще больший минус, коммунальщики решили пойти в народ.

-Мы отобрали 4250 адресов, где население задолжало нам за коммунальные и жилищные услуги 84 миллиона рубля и еще 7 миллионов пени, - рассказывает начальник отдела по работе с задолженностью ГУК-Краснодар Наталья Фигель. - Распределили этот перечень на 327 сотрудников. Все будем в ближайшее время ходить по домам и информировать граждан о последствиях неоплаты и рассказывать о способах рассрочки.

Для начала коммунальщики выбрали тех, кто оплачивают ЖКУ нерегулярно или разово за несколько месяцев. По закону, если счета не пополняются больше двух месяцев, это уже злостные неплательщики.

В управляющей компании рассчитывают, что граждане проявят сознательность и оплатят все собравшиеся платежки до начала отопительного сезона. Ведь в противном случае можно оказаться уже в черном списке.

-Блокировка приставами банковских карт с перечислением поступающих средств в счет оплаты долга, обращение в коллекторские службы, арест имущества и запрет на операции с недвижимостью, - это наиболее часто применяемые меры, - рассказали в управляющей компании. - На данный момент из 800 миллионов долгов дела на 300 миллионов переданы в службу судебных приставов. Еще 3000 квартир получили уведомления о том, что их ставят на очередь по ограничению канализования или электроэнергии.

Продлится акция в течение месяца. Впоследствии будут составлены новые списки адресов для подачи материалов в суды или ограничение подачи коммунальных услуг.

ВАЖНО

В случае ограничения благ цивилизации придется оплатить и само отключение, и повторное подключение услуги, а здесь счет идет на несколько тысяч рублей. Если же дело дошло до суда, оплачиваются еще и судебные издержки, госпошлина и прочие расходы.

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