Краснодарские хоккеисты застряли в Китае

СЕГОДНЯ 12:41 2018-09-17T12:42:22+03:00

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ребят от 9 до 11 лет и14 взрослых оказались в неприятной ситуации в китайском городе Шеньчжень. Этой ночью они должным были вылететь стыковочным рейсом в Москву.

Хоккейная команда «Буйволы-2008»возвращались на родину с международного турнира «Кубок Гретцки». Там ребята взяли «золото», и, казалось бы, что их настроение невозможно испортить. Но дорога в аэропорт все изменила.

- Мы возвращались после большого тайфуна, дороги оказались завалены деревьями, проехать было невозможно. Хоть и выехали заранее, к сожалению, опоздали на рейс, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» мама одного из хоккеистов Инга.

Несколько часов 30 человек просидели в аэропорту, а потом авиакомпания «China Airlines» поселила опоздавших спортсменов и их сопровождающих в гостиницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/669127" frameborder="0"></iframe> Хоккеисты застряли в Китае. Видео: krasnodarbulls2008.! другой источник

- Нам предоставили талоны на питание, обещали, что как только найдется подходящий рейс, так нас сразу отправят, про доплату пока точно не известно, но вроде денег с нас не попросят, - отмечает Инга.

Кстати билеты до Москвы стоят немалых денег, их цена примерно от 50 тысяч рублей на человека. На ближайшие рейсы свободные места есть, но отправить всю команду разом будет весьма затруднительно.

Зато для ребят такая задержка стала своеобразным приключением. Китайцы очень любят русских, поэтому наши ребята тут же попали в центр внимания.

- К мальчишкам все подходят, фотографируются с ними, они тут как достопримечательность, экзотика что ли, - смеется мама одного из парней.

Сейчас с нашими спортсменами находится переводчик, китайцы практически не говорят на английском. По словам Инги, то, что для них сейчас делают, этого достаточно, чтобы спокойно ожидать своего вылета.