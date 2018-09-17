День города в Анапе 2018: уставший от звездных гостей, курорт отметит 237-летие своими силами

СЕГОДНЯ 13:06 2018-09-17T13:26:32+03:00

Одновременно с Днем города в Анапе будут праздновать 75-летие освобождения от фашистов

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Власти курортной Анапы отводят торжествам в честь 237-летия основания города и юбилею освобождения от фашистов сразу несколько дней. Но масштабные празднества развернутся ближе к выходным — 21 и 22 сентября.

В пятницу, 21 сентября резонно начать их организаторы решили с воспоминаний о роли города и его жителей в Великой Отечественной войне. Напомним, в 2011 году Анапе было присвоено звание «Города воинской славы». Почетная вахта памяти на Посту № 1 откроется в 9.30 у стелы на улице Ленина. Следом, в 10.00 на Симферопольском шоссе начнет работу музей военной техники. Сюда уже свезли редкие, спустя 75 лет, виды вооружения времен войны.

Через час, в 11.00, гостей города и его жителей приглашают в сквер боевой славы минутой молчания вспомнить тех, кто сражался за свободу Анапы.

В это же время и до 14.00 на Театральной площади будет работать библиотечный фестиваль «Город воинской славы – город-история, город-любовь».

Своя праздничная программа запланирована в каждом из сельских округов города — Супсехском, Гайкодзорском, Виноградном, Джигинском (28.09), Витязевском, Гостагаевском (23.09), Приморском, Благовещенском (26.09), Первомайском (26.09).

Непосредственно День рождения Анапы 22 сентября начнется праздничной ярмаркой «Урожай-2018» на улице Горького. Продлится она с 10 часов утра и до 17 часов вечера. Рядом будут раздаваться казачьи песни в рамках фестиваля «Край казачий, край раздольный».

Те, кому близка другая музыка, смогут послушать концерт духового оркестра «Музыка моего города» с 17.00 до 18.00. Сценическая площадка начнет работать сразу после закрытия ярмарки на улице Горького.

Детвора найдет для себя развлечения у Детско-юношеской библиотеки на празднике двора «Анапская земля – народов дружная семья» с 11.00 до 14.00.

Параллельно гулять по поводу Дня города будут у центральной библиотеки и в сквере имени В.И. Гудовича.

Даже духовные песнопения на Театральной площади станут частью этого праздника. Послушать переливы голосов можно будет с 11.00 до 16.00.

Венчать этот насыщенный день, 22 сентября, будет программа «Мой город сердцу дорог». Начнется он на Театральной площади в 20.00 и продлится до 22.00 часов.

Затем для горожан и гостей Анапы раздастся праздничный салют.

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