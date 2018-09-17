2018-09-17T15:52:55+03:00
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Мигель разрыдался во время выступления краснодарских парней на шоу «Танцы»

Павел Сельчук и Вахтанг Хурцилава поразили жюри своей пластикой [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: кадр выступления.Фото: кадр выступления.
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На канале «ТНТ» стартовал пятый сезон шоу «Танцы». Зрителям решили показать то, как проходили кастинги. Третий выпуск решили посвятить отбору в Ростове. Свои силы пробовали не только местные танцоры, но и те, кто приехал из соседних городов. Засветились и краснодарские парни 29-летний Вахтанг Хурцилава и 30-летний Павел Сельчук. Последнего, к слову, зрители помнят по прошлому сезону проекта. Тогда он выступал один, сумел пройти кастинг, но дальше продвинуться не смог.

Ребята занимаются брейк-дансом, но на проекте решили показать собственный стиль, вернее, микс, который им было сложно описать. Потому от вопросов жюри они перешли к танцу. И кто бы мог подумать, что буквально через пару минут парни навсегда запишут себя в историю этого проекта.

Для своего выступления Павел и Вахтанг выбрали лиричную композицию Алины Орловой «Lijo». С первых минут песни парни начали буквально порхать над сценой, от их движений невозможно было оторвать глаз, от их чувственной хореографии – мурашки по коже.

Фото: instagram.com/p.s.316/

Фото: instagram.com/p.s.316/

- В «танце» жизни каждый человек имеет внутреннюю борьбу. Зачастую, мы не принимаем себя такими, какие мы есть. Мы начинаем вести себя, как некие персонажи, пытаемся играть кого-то, - пытался раскрыть суть танца Павел Сельчук. - Хорошо, что в какой-то момент нашей жизни, мы делаем остановку, понимаем, что не можем убежать от своей сущности. Тогда у нас всегда есть выбор. Принять себя, свой грех и начать борьбу с ним или поддаться своей плоти и проиграть битву над нашим сердцем.

Надо ли говорить, что после танца зрительный зал взорвался овациями, которые не смолкали несколько минут. Номер вызвал совершенно непредсказуемую реакцию и у членов жюри. Татьяна Денисова смотрела на парней, аплодируя им, буквально с открытым ртом, а Мигель и вовсе не смогу сдержать эмоций и расплакался. Парням он ничего не сказал - его слезы говорили сами за себя.

Фото: кадр выступления.

Фото: кадр выступления.

- То, что вы показали, больше чем танец, возможно, вы открыли новый жанр, я даже не знаю, как он называется! - сказал Егор Дружинин, и парни прошли дальше.

Уже после выступления ведущая проекта Ляйсан Утяшева отметила, что подобное выступление видит впервые за всю историю шоу.

ТАНЦЫ, 5 сезон, 3 выпуск. Вахтанг Хурцилава и Павел Сельчук. Видео: vk.com/tnt_dance.

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