40-летняя звезда «Универа» Валентина Рубцова переехала в Сочи

СЕГОДНЯ 17:35 2018-09-17T18:06:21+03:00

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- Мое сердце в Сочи! - не раз признавалась звезда комедийных сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова.

40-летняя актриса не раз делилась с подписчиками яркими летними снимками, которые она сделала в городе-курорте. Многие поклонники начали интересоваться, не перебралась ли артистка на постоянное место жительство из Москвы.

- Я сейчас живу в Сочи, а точнее, на два города. В Москве - моя работа, в Сочи - моя семья, - поспешила утолить их интерес Валентина Рубцова. - А еще в Сочи солнце 320 дней в году.

Все началось с обычного отпуска на Черноморском побережье, а позже, когда Валентина вышла замуж за Артура Мартиросяна и у них родилась дочь Софья, Сочи для нее стал вторым домом. Правда, на курорте семейство недвижимость не приобретала, жилье они арендуют.

yalav Горный воздух действует на нашу семью фантастически!Я бы его ела на завтрак ,обед и ужин 365 дней в году!Даёшь горы в Москву или Москву в горы!

- Ребенку здесь хорошо, значит и нам хорошо, - говорит Валентина Рубцова. - Здесь у нас очень много родных и близких людей, это родина моего мужа Артура.

Валентина часто выбирается вместе с семьей в горы, чтобы насладиться чистым воздухом и просто отдохнуть.

yalav Водил меня @artmart в горы воздухом разряженным подышать. #дышитеглубже

Легко актрису можно встретить во время прогулки с ребенком на пляже или в парке.

- Поклонники меня узнают и порой прохода не дают. А на рынке даже скидки делают, - улыбается Валентина. - Но жить у моря, до которого рукой подать, это, конечно, ни с чем не сравнимое счастье.

Кстати, в этом году дочка актрисы пошла в первый класс. Валентина Рубцова решила не отправляться девочку в частное заведение, потому Софья учиться в обычной сочинской школе вместе с другими детьми.