40-летняя звезда «Универа» Валентина Рубцова переехала в Сочи
- Мое сердце в Сочи! - не раз признавалась звезда комедийных сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова.
40-летняя актриса не раз делилась с подписчиками яркими летними снимками, которые она сделала в городе-курорте. Многие поклонники начали интересоваться, не перебралась ли артистка на постоянное место жительство из Москвы.
- Я сейчас живу в Сочи, а точнее, на два города. В Москве - моя работа, в Сочи - моя семья, - поспешила утолить их интерес Валентина Рубцова. - А еще в Сочи солнце 320 дней в году.
Все началось с обычного отпуска на Черноморском побережье, а позже, когда Валентина вышла замуж за Артура Мартиросяна и у них родилась дочь Софья, Сочи для нее стал вторым домом. Правда, на курорте семейство недвижимость не приобретала, жилье они арендуют.
- Ребенку здесь хорошо, значит и нам хорошо, - говорит Валентина Рубцова. - Здесь у нас очень много родных и близких людей, это родина моего мужа Артура.
Валентина часто выбирается вместе с семьей в горы, чтобы насладиться чистым воздухом и просто отдохнуть.
Легко актрису можно встретить во время прогулки с ребенком на пляже или в парке.
- Поклонники меня узнают и порой прохода не дают. А на рынке даже скидки делают, - улыбается Валентина. - Но жить у моря, до которого рукой подать, это, конечно, ни с чем не сравнимое счастье.
Кстати, в этом году дочка актрисы пошла в первый класс. Валентина Рубцова решила не отправляться девочку в частное заведение, потому Софья учиться в обычной сочинской школе вместе с другими детьми.
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