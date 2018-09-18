2018-09-17T22:35:02+03:00
Общество

Голосуем за краснодарок в полуфинале конкурса «Мисс Офис-2018»

Поддержать красоток можно до 7 октября [фото]
Евгения СОРОКА
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Кристина Шатунина (слева) и Ольга Зелюка.Кристина Шатунина (слева) и Ольга Зелюка.
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Полуфиналистки всероссийского конкурса среди офисных красавиц определились еще в июне. В Краснодаре очаровательных сотрудниц контор было много, но только три стали лучшими. Правда, позже стало известно, что одна их участниц - 25-летняя Светлана Васильева - отказалась бороться за корону.

Сейчас стартовало интернет-голосование за выход в финал Международного конкурса красоты. Краснодар представляют две участницы. Это 24-летняя менеджер в страховой компании Кристина Шатунина. Девушка - настоящая модель. Блистать на сцене или щеголять по подиуму для нее не в новинку. Правда, сейчас для красавицы любимое занятие стало хобби.

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Верьте в удачу, действуйте и идите до конца. На сцене, в числе победительниц конкурса меня могло и не быть.
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Несколько лет назад она прошла кастинг «Мисс Россия» в Краснодаре. Из 30 девушек в Москву полетела только Кристина, но, к сожалению, ей не удалось вырваться в следующий этап. В этот раз девушка решила попробовать свои силы в конкурсе «Мисс Офис». Кристину поддерживает не только семья и близкие друзья, но и коллеги по работе.

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Кристина Шатунина
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Также в полуфинал пробилась 30-летняя Ольга Зелюка - основатель школы танцев в Тимашевске. О хореографии девушка знает все - любимым делом она занимается с четырех лет. В школьные годы красавица еще и ходила в балетную школу.

Ольга - настоящая модель. Фото: instagram.com/olga_7755

Ольга - настоящая модель. Фото: instagram.com/olga_7755

Ей всю жизнь советовали поучаствовать в различных конкурсах талантов, и вот, добравшись до рубежа в тридцать лет и став мамой, она наконец-то подала заявку. И удачно. Ольга получила шанс побороться за победу наравне с 100 девушек.

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Ольга Зелюка
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Проголосовать за понравившуюся конкурсантку можно здесь до 7 октября. Чтобы поддержать девушек, по правилам можно голосовать один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала.

Результаты будут объявлены 8 октября. В финал выйдут 30 участниц: 25 – по итогам голосования и пять выберет оргкомитет. Но лишь одна уедет домой с главным призом – два миллиона рублей и званием «Мисс Офис – 2018».

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