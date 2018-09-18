«Музыку записали за два дня»: Олег Аккуратов презентует свою новую пластинку

СЕГОДНЯ 12:03 2018-09-18T12:11:14+03:00

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Пианист, уроженец Ейска и выпускник армавирской школы для слепых и слабовидящих детей Олег Аккуратов сейчас готовится к презентации своего нового альбома. Музыку он записал еще в конце прошлого года и только сейчас готова сама пластинка.

- В альбом вошли записи сонат Бетховена в интерпретации Олега Аккуратова, - рассказал сайту «КП»-Кубань» директор музыканта Антон Сергеев. - Три знаменитые сонаты - № 8 «Патетическая», № 14 «Лунная» и № 23 «Аппассионата».

Олег выступает с Игорем Бутманом. Фото: архив Олега Аккуратова

Сам Олег Аккуратов считает, что именно эти произведения актуальны вечно.

- Бетховен - мой любимый композитор, его сонаты - гениальны. Поэтому для своего нового альбома я и выбрал три самые известные, которые являются базовыми для обучения искусству игры на фортепиано на высшем уровне, - говорит Олег.

Пианист, партнер главы Московского джазового оркестра Игоря Бутмана Олег Аккуратов записал музыку за два дня.

- Когда мы только ехали в Московскую консерваторию для записи музыки, звукорежиссер был уверен, что за первую сессию запишем только половину одной из сонат. А Олег сыграл все с первого дубля и в первый день записали сразу две сонаты, - рассказывает о том, как пианист работал над альбомом Антон Сергеев. - Пластинку Олег представит уже 22 сентября в Театральном зале Московского международного Дома музыки. На концерте исполнит одну из сонат. Сыграет еще классику Моцарта и Рахманинова, а также джаз. Кстати, в концерте еще примет участие и скрипачка Анастасия Видякова. Олег сыграет с ней несколько музыкальных композиций.

Олег Аккуратов, композиция "Душа обязана трудиться".

Эта пластинка - не первая в копилке Олега Аккуратов. Два года назад он вместе с Игорем Бутманом записал свой дебютный джазовый диск.

Олег Аккуратов - уникальный музыкант мирового класса, лауреат многочисленных международных конкурсов, блестяще исполняющий как академическую, так и джазовую музыку. Его музыку слышали сотни миллионов людей по всему миру – он играл на закрытии Паралимпиадые в Сочи в 2014 году, сотрудничает с Игорем Бутманом.

Олег Аккуратов на сцене с Людмилой Гурченко. Фото: архив Олега Аккуратова

Но к всемирной известности пришел через тернии. Мама родила мальчика в 15 лет в Ейске. Олег появился на свет слепым. Родителям был не нужен, поэтому воспитывали его бабушка с дедушкой. Они и привели внука к учителям музыки в интернат для слепых детей в Армавире. Свою первую премию Олег получил в шесть лет, к 17 годам он уже выступал на одной сцене с Монтсеррат Кабалье. В 19 лет победил на Международном конкурсе пианистов - обошел своих зрячих сверстников. С мальчиком занимался известный джазмен Михаил Окунь. Когда Олег окончил Московское эстрадно-джазовое училище, педагог познакомил его с Людмилой Гурченко. Актриса была так очарована мальчиком, что решила снять фильм о его нелегкой судьбе.

Долгое время Олег жил в родном Ейске, где подрабатывал в ресторанчике игрой на фортепиано. А потом перебрался в Москву. Сейчас Аккуратов живет в столице, полностью посвятил себя музыке. У него по минутам расписан каждый день. Но 29-летний пианист находит время, чтобы съездить в родной Ейск к бабушке с дедушкой. И старается приезжать к ним каждый год.