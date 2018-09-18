29 сентября в Майкопе пройдет «Веломарафон-2018»

СЕГОДНЯ 13:36 2018-09-18T13:37:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Майкопе 29 сентября пройдет «Веломарафон-2018», посвящённый Дню Республики Адыгея. Массовый велопробег состоится в преддверии праздника и пройдет по центральным улицам республиканской столицы.

Планируется, что в мероприятии примут участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, представители органов власти, предприятий Адыгеи, жители районов республики и города Майкопа.

Старт массовому велопробегу будет дан в 11:00 возле Дома Правительства РА. Затем маршрут проляжет по ул. Пионерской, до микрорайона «Черемушки», и обратно в центральную часть города. Всего любители велоспорта сделают пять таких кругов и в общей сложности проедут 40 километров пути. Регистрация участников на месте старта начнется в 9 утра, рассказали в пресс-службе главы Адыгеи.

К участию в веломарафоне приглашаются все жители и гости Республики Адыгея.

Маршрут велопробега: ул. Жуковского (возле площади им. Ленина) – ул. Пионерская до ул. Чкалова – разворот – ул. Пионерская до ул. Победы – ул. Победы до ул. Первомайской – ул. Первомайская до ул. Жуковского – Дом Правительства РА (место старта).