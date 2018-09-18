2018-09-18T16:46:36+03:00
Происшествия

От ядовито-розового до ярко-оранжевого: В краснодарском транспорте дама возила разноцветных собак

Собака-волк, собака-лев и собака - «чертичто» возмутили общественность в соцсетях[видео]
Ева Мур@kp_kuban
Поделиться:
Разноцветных собак видели на автовокзале Краснодар 1. Фото: vk.com/typical_krdРазноцветных собак видели на автовокзале Краснодар 1. Фото: vk.com/typical_krd
Изменить размер текста:

Животные в городском транспорте — отнюдь не редкость. Но увидеть сразу целый зоопарк да еще настолько причудливых оттенков пассажирам краснодарского трамвая на днях пришлось впервые.

- Там была собака, выполнявшая роль, по всей видимости, льва, - возмущается пользовательница соцсетей, выложившая видео. - Собака-волк и собака-«черт знает что» малинового цвета.

Добрая половина общественности возмутилась. Но, конечно, не тем, что животные беспрепятственно едут в трамвае. Их шокировало неестесственное «оперение» экзотических цветов, не свойственных собакам.

Разноцветные собаки ехали в краснодарском трамвае.Соцсети

- Какой ужас, когда уже привлекут к ответственности этих владельцев, издевающихся над животными! - возопила одни.

Другие предлагали оставить в покое собак, а обратить внимание на женские (да и мужские, что греха таить!) волосы таких же причудливых оттенков.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

В краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении о необычных пассажирах слышат впервые. Хотя и ничего против поездок с животными не имеют.

- Главное, чтобы они в намордниках были и обилечены, - пояснил «КП» - Кубань» пресс-секретарь предприятия Олег Бодня. - Остальное — не в нашей компетенции. Если бы владелица нарушала общественный порядок, мы вправе выпроводить ее из вагона. Но такие случаи случаются редко.

На видео собаки сочных цветов без намордников, но останавливать движение транспорта, чтобы наказать за это их хозяйку все-таки никто не стал. Каковы бы ни были правила.

КОНКРЕТНО

Таким образом, четвероногие позеры спокойно доехали до автовокзала. А там их яркое присутствие тоже засвидетельствовали пользователи соцсетей. Каким автобусом, а главное, где ехали разноцветные питомцы до Анапы, история умалчивает. Только их благополучное возвращение на Черноморское побережье подтверждают.

- Собачки не жалуются! - написал в соцсетях Артем Квачев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Розовых собак из Геленджика нашли брошенными в лесу

Ранее животных видели на набережной с хозяевами, которые пытались заработать на животных (подробнее)

КСТАТИ

Розовых собак из Геленджика забрали в питомник Минобороны РФ

Они уже отправились в Москву (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это несправедливо»: мать в слезах слушала мягкий приговор коммунальщикам, из-за которых утонули ее дети
В Колывани вынесен приговор работникам коммунального хозяйства, из-за разгильдяйства которых двое братьев упали в яму. Виновников ждут небольшие сроки в колонии-поселении
Новости 24
В мэрии Сочи на должность начальника управления капстроительства вновь назначили Семена Андриенко
Эксперты МТС проанализировали цветовые пристрастия жителей Кубани при выборе смартфонов
В Краснодаре в результате пожара погиб ребенок
Житель Краснодара перевозил кусты в самодельном коробе на велосипеде
В Краснодаре задержали банду уличных грабителей
В Кавказском районе у мужчины похитили 700 тысяч из перчатки
На Кубани у местных жителей изъяли почти 7 тысяч бутылок контрафактного алкоголя
В Армавире 66-летний пьяный водитель протаранил остановку с людьми
На Кубани валовый сбор свеклы превысил 3 млн тонн
В Анапе стартует детский фестиваль КВН
В Сочи прибыл первый рейс с гоночными болидами для «Формулы-1»
В Тимашевском районе обнаружили останки животных, зараженных африканской чумой
Четыре ребенка отравились угарным газом под Анапой
В Сочи ограничат движение грузовиков во время «Формулы-1»
В Усть-Лабинске 17-летнего парня осудили на 5 лет за покушение на сбыт наркотиков
В Краснодаре женщина украла у посетительницы гипермаркета кошелек
ВТБ Медицинское страхование: каждый пятый полис ОМС оформляется на ребенка
Житель Сочи выстрелил из охотничьего ружья в своего племянника
В музее Краснодара ко Дню города пройдет экскурсия в прошлое
Минприроды поддержало создание нового парка «Анапская пересыпь»
В Краснодаре загорелся барак в центре города
В Сочи 50 зданий исключат из списка проблемных домов
В Туапсинском районе на Агойском перевале ввели реверсивное движение
В Краснодаре изменят схему движения машин в переулке Насыпном
В Новороссийске разыскивают извращенца, напугавшего детей в автобусе
В Краснодаре временно закроют проезд через Тургенева по улицам Бабушкина и Рылеева