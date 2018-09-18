От ядовито-розового до ярко-оранжевого: В краснодарском транспорте дама возила разноцветных собак

СЕГОДНЯ 16:28 2018-09-18T16:46:36+03:00

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Животные в городском транспорте — отнюдь не редкость. Но увидеть сразу целый зоопарк да еще настолько причудливых оттенков пассажирам краснодарского трамвая на днях пришлось впервые.

- Там была собака, выполнявшая роль, по всей видимости, льва, - возмущается пользовательница соцсетей, выложившая видео. - Собака-волк и собака-«черт знает что» малинового цвета.

Добрая половина общественности возмутилась. Но, конечно, не тем, что животные беспрепятственно едут в трамвае. Их шокировало неестесственное «оперение» экзотических цветов, не свойственных собакам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/669381" frameborder="0"></iframe> Разноцветные собаки ехали в краснодарском трамвае.Соцсети

- Какой ужас, когда уже привлекут к ответственности этих владельцев, издевающихся над животными! - возопила одни.

Другие предлагали оставить в покое собак, а обратить внимание на женские (да и мужские, что греха таить!) волосы таких же причудливых оттенков.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

В краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении о необычных пассажирах слышат впервые. Хотя и ничего против поездок с животными не имеют.

- Главное, чтобы они в намордниках были и обилечены, - пояснил «КП» - Кубань» пресс-секретарь предприятия Олег Бодня. - Остальное — не в нашей компетенции. Если бы владелица нарушала общественный порядок, мы вправе выпроводить ее из вагона. Но такие случаи случаются редко.

На видео собаки сочных цветов без намордников, но останавливать движение транспорта, чтобы наказать за это их хозяйку все-таки никто не стал. Каковы бы ни были правила.

КОНКРЕТНО

Таким образом, четвероногие позеры спокойно доехали до автовокзала. А там их яркое присутствие тоже засвидетельствовали пользователи соцсетей. Каким автобусом, а главное, где ехали разноцветные питомцы до Анапы, история умалчивает. Только их благополучное возвращение на Черноморское побережье подтверждают.

- Собачки не жалуются! - написал в соцсетях Артем Квачев.

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