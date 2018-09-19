СЕГОДНЯ 08:55 2018-09-19T10:20:57+03:00

Чтобы пес не убежал, он привязал его к ограждению [видео, опрос]

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Инцидент произошел в Краснодаре на одной из моек автообслуживания в районе ТЭЦ. Здесь в специальных боксах водители за деньги могут вымыть свою машину, мопед или велосипед.

Какого же было удивление людей, когда они увидели краснодарца, решившего искупать пса мойкой высокого давления.

- Все произошло поздно вечером, когда на мойке было немного машин. Я заметил, как в один из боксов зашел мужчина вместе с черной собакой. Он привязал ее поводок к одной из стенок, затем заплатив деньги в автомате, вернулся в бокс, включил керхер и начал мыть пса, - рассказывает один из очевидцев, запечатлевших купание на видео. - Он начал обливать его пеной, а затем смывать ее водой. Все это время собака выла, ее плач был слышен на всю мойку, она пыталась убежать.

Прибежавшие водители сделали несколько замечаний мужчине. Он как ни в чем не бывало продолжал мучить пса.

- Он воет, прячется и убегает, потому что я ее просто не выгулял! Это не больно, сам пробовал, - ответил краснодарец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/669451" frameborder="0"></iframe> Краснодарец помыл собаку с помощью мойки высокого давления.

Экзекуция продолжалась около пяти минут. Все это время мужчина записывал происходящее на свой мобильник. По словам очевидцев, собака осталась жива.

- Из сопла мойки выходит вода от 30 до 80 раз с большим давлением, чем из шланга. Нужно помнить, что мойка высокого давления достаточно опасна при неправильном применении, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» мойщик на одном из краснодарских СТО Иван Беглецов. - Никогда нельзя направлять сопло с распыляемой водой под давлением на людей или животных, сильный поток воды может причинить серьезные повреждения кожи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Инцидентом заинтересовалась полиция

- О случившемся в дежурную часть никто не сообщал. Однако по появившейся в Сети информации сейчас мы проводим проверку, - прокомментировали «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Личность краснодарца пока не установлена.

Стоит ли наказывать краснодарца за такое отношение к животному? .

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