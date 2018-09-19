В Краснодаре перекупщики скручивают пробег машин на 57 тысяч километров

СЕГОДНЯ 11:32 2018-09-19T11:40:47+03:00

Чем старше авто, тем больше вероятность фальсификации, а также ее масштаб Фото: Дмитрий БРУШКО

Чаще всего мухлюют с «французами», «американцами» и «японцами»

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Если вы хоть раз покупали авто с пробегом, то слова «перекупщик» и «скрученный пробег» вам, наверняка знакомы. Чтобы пешеходы тоже были в теме, объясним, что подержанные машины покупают люди, которые косметически приводят их в порядок, чтобы глазам покупателя больше нравились, и продают с накруткой. Тем и живут. В зависимости от крутизны машины, прибыль может варьироваться: от 15 и 500 тысяч рублей.

Если обивку салона можно поменять, руль перетянуть, движок помыть, кузов подрихтовать, то с одометром (прибором учета пройденных километров) и программными записями не все так просто. Покупатели представляют, в каком состоянии авто должно быть к 100, 200, 300 тысячам километров, поэтому выкроить себе барыша не получится.

Вывод простой: надо скрутить пробег. Тогда среднестатистический покупатель не заметит обмана. А то, что он покупает более старое авто, так это уже… Проблемы утопающих – дело самих утопающих. Так думают перекупщики.

ТРИ ГОДА ВЕТРОМ СДУЛО

- Скручивают пробег повсеместно. Так в любом регионе. Перекупщики это называют «подкрасить губы», - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» председатель краевого отделения Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак.

По данным аналитиков, в Краснодаре в среднем скручивают 57 тысяч километров. Причем, чем старше авто, тем больше вероятность фальсификации, а также ее масштаб.

- Например, авто 2000 года в 30% случаев будет показывать меньший пробег. В среднем на 18-летних машинах данные одометра корректируют на 76 тысяч километров, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» эксперты портала «Авто.ру». – Прошлогодние и авто 2016 года редко подвергаются скручиванию. 3% и 7% соответственно.

В целом по России краснодарский показатель очень похож – 56 тысяч километров.

- Среднестатистический годовой пробег у машины порядка 20 тысяч километров. Соответственно, авто «молодеют» на три года перед продажей, - подмечает Коробчак.

КЛЯЧА В ШКУРЕ ЖЕРЕБЦА

Далеко не на всех машинах, продаваемых на рынке, перекупщики так и норовят пошаманить с одометром. Чаще всего пробег скручивают у «американцев» и «японцев».

- В первой пятерке марок, у которых чаще всего скручивают пробег, - три «американца» и два «японца». Лидер рейтинга - Chrysler (у 30,2% машин этого бренда пробег с возрастом уменьшался). Следом идут марки Acura (27,9% авто) и Dodge (25,7%), а совсем немного от них отстают Pontiac и Honda., - рассказывают эксперты. - Чуть меньше шансов попасть на машину со скрученным пробегом будет при выборе автомобилей Lada, Fiat, Mazda, Mitsubishi, Chevrolet, Saab, Suzuki, Alfa Romeo, Renault и Ford. Лишь у каждой пятой машины этих марок пробег был скорректирован.

Есть и хорошие новости, особенно если вы решили купить MINI - у автомобилей этой марки пробег корректируют реже всего - лишь в 6,6% случаев. Также невелики шансы нарваться на машину с непонятным прошлым при покупке Bentley (9,6%) и Smart (10,2%).

РАЗБЕРЕМ ПО МОДЕЛЯМ

Статистики также оценили, какие модели чаще всего становятся жертвами манипуляций с их прошлым.

На первом месте Peugeot-406. Почти каждая вторая подвергается скрутке одометра. Вторую строчку антирейтинга занял Chrysler Voyager – 40% случаев.

Третье место – Toyota Venza – 38%. Четвертое у Dodge Status – 37%. Пятое и шестое места у Audi 80 и «Лады Самара» - 36%.

Практически не встретишь скрученных Porsche 911, Land Rover Discovery, Mercedes-Benz GLA, BMW 4, BMW X4.

ПАРА СОВЕТОВ

Чтобы избежать хотя бы нескольких подводных камней при покупке б/у машины, лучше искать частных продавцов или официальные салоны. Там вероятность купить кота в мешке весьма мала.

- Также машину стоит свозить в сервис. Там сразу определят техническое состояние авто. Да, нужно будет платить самому. Однако диагностика, пускай даже за 5 тысяч рублей, стоит в сто раз дешевле машины, которая большую часть своего века будет проводить на СТО, - уверен Коробчак.