К новым победам в художественной гимнастике

СЕГОДНЯ 11:17 2018-09-19T12:58:36+03:00

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В краснодарском спортивном центре «Генерал» вот уже три года работает отделение художественной гимнастики. Стать гибкой, грациозной и добиться успехов на спортивном поприще каждой девочке, пришедшей на занятия, помогут талантливые наставники: тренер, мастер спорта по художественной гимнастике Лебедева Альбина и хореограф-постановщик Ольга Гурьянова. В отделении идет набор в группы для девочек от 4 до 12 лет.

Отделение художественной гимнастики спортивного центра «Генерал» за время своего существования добилось высоких результатов. Под руководством наставников воспитанницы регулярно становятся победителями и призерами региональных и федеральных соревнований. Так, в прошлом году они взяли приз на открытом традиционном турнире по художественной гимнастике «Радуга осени».

В отделении идет набор в группы для девочек от 4 до 12 летФото: Александр РАЙКО

В 2016 году девочки завоевали приз открытых соревнований Краснодара «Кубанская весна» в групповых упражнениях, в этом году стали победителями открытого первенства МБУ СШ «Заря» в групповых упражнениях в Гулькевичах. Юные гимнастки спортивного центра «Генерал» давно полюбились зрителям. Совсем недавно воспитанницы стали победителями и призерами первенства Белореченского района.