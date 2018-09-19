2018-09-19T12:58:36+03:00
Общество

К новым победам в художественной гимнастике

Спортивный центр «Генерал» приглашает на занятия
Ирина АНДРЕЕВА
Поделиться:
Гимнастки регулярно становятся победителями и призерами региональных и федеральных соревнованийГимнастки регулярно становятся победителями и призерами региональных и федеральных соревнованийФото: Екатерина БУГАЙ
Изменить размер текста:

В краснодарском спортивном центре «Генерал» вот уже три года работает отделение художественной гимнастики. Стать гибкой, грациозной и добиться успехов на спортивном поприще каждой девочке, пришедшей на занятия, помогут талантливые наставники: тренер, мастер спорта по художественной гимнастике Лебедева Альбина и хореограф-постановщик Ольга Гурьянова. В отделении идет набор в группы для девочек от 4 до 12 лет.

Отделение художественной гимнастики спортивного центра «Генерал» за время своего существования добилось высоких результатов. Под руководством наставников воспитанницы регулярно становятся победителями и призерами региональных и федеральных соревнований. Так, в прошлом году они взяли приз на открытом традиционном турнире по художественной гимнастике «Радуга осени».

В отделении идет набор в группы для девочек от 4 до 12 лет Фото: Александр РАЙКО

В отделении идет набор в группы для девочек от 4 до 12 летФото: Александр РАЙКО

В 2016 году девочки завоевали приз открытых соревнований Краснодара «Кубанская весна» в групповых упражнениях, в этом году стали победителями открытого первенства МБУ СШ «Заря» в групповых упражнениях в Гулькевичах. Юные гимнастки спортивного центра «Генерал» давно полюбились зрителям. Совсем недавно воспитанницы стали победителями и призерами первенства Белореченского района.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Семья из молдавского села победила в проекте «Кто бросит пить?», получила премию, а потом превратилась… в алкоголиков
Теперь участковый вместе с примарией села Пухой Яловенского района собирается готовить документы на лишение Иона и Светланы родительских прав [видео]
Калужская область познакомит жителей столицы со своими достижениями и культурным многообразием
20 и 21 сентября в столице пройдут Дни Калужской области. Официальная программа начнется с церемонии возложения венков и цветов к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы
«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Ульяновской области: Главный итог акции – сохранение качества жизни
Ульяновская область стала двадцатым регионом, на территории которого прошла акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию Минздрава России
Новости 24
В Геленджике утвердили нового мэра города
На «Формулу-1» в Сочи осталось 10 тысяч билетов
«Ростелеком» поддержал празднование Дня города в Майкопе и Тимашевске
Ректор кубанского вуза оплатила парковку из краевого бюджета на 34,3 млн рублей
В Кавказском заповеднике лисы воруют кружки и чайники
На Кубани мошенники похитили 88 млн рублей при строительстве дамбы
В Сочи расчистили 9000 метров ливневок
Супругам из Сочи грозит 7 лет тюрьмы за связь с иностранцами
В Туапсинском районе двое приезжих хранили 253 свертка с героином в кроссовках и носках
В конце октября откроются прямые авиарейсы из Анапы в Ереван и Ош
В Анапе к работе приступил военный технополис «Эра»
Легендарный скрипач Михаил Казиник выступит в Сочи
Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП на Кубани, получат выплаты по страховке
Лучшего таксиста выберут на Кубани
В Лабинском районе заложат первый в крае экосад площадью 32 га
В Краснодаре сотрудника полиции обвиняют в мошенничестве
На Кубани произвели 37 тысяч тонн говядины
Глава ВТБ Пенсионный фонд стала лауреатом всероссийской премии финансистов «Репутация»
Краснодарские полицейские поймали трое мужчин, срывавших золотые украшения с прохожих
В мэрии Сочи на должность начальника управления капстроительства вновь назначили Семена Андриенко
Эксперты МТС проанализировали цветовые пристрастия жителей Кубани при выборе смартфонов
В Краснодаре в результате пожара погиб ребенок
Житель Краснодара перевозил кусты в самодельном коробе на велосипеде
В Краснодаре задержали банду уличных грабителей
В Кавказском районе у мужчины похитили 700 тысяч из перчатки