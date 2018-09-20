6-летняя анапчанка поразила танцем Максима Галкина на шоу «Лучше всех»

СЕГОДНЯ 08:35 2018-09-20T08:56:09+03:00

Несмотря на свой возраст, Милана Григорьян имеет в своей коллекции десятки наград [видео]

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Шестилетняя звезда спортивного танца из Анапы засветилась на шоу Первого канала «Лучше всех!». Милана Григорьян приехала на программу и по-настоящему удивила Максима Галкина и всех сидящих в зале своим номером.

- Я правильно понимаю, ты начала танцевать, потому в Анапе горячий песок? - серьезным голосом спросил ведущий Милану.

- Да! - тут же ответила Максиму Галкину юная артистка.

Выступать на сцене ей не привыкать. По словам Миланы, чтобы выиграть в соревнованиях, важно «играть лицом» во время танца, уметь быстро менять эмоции. И во время своего номера девочка показала настоящий класс. Зал ей аплодировал, а Максим Галкин был поражен движениями юной участницы.

Милана вместе с Максимом Галкиным.

- Мы поражены! Ты с такой легкостью делала сложные элементы: шпагаты, кувырки, ты такая пластичная! Как это вообще возможно? - не на шутку был удивлен ведущий.

Как оказалось, Милана занимается танцами с трех лет.

- Тренировки она обожает, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама девочки Виктория Григорьян. - Очень хочет стать в будущем тренером, другие профессии пока даже не рассматривает. Иногда даже говорит: «когда стану бабушкой, все равно буду танцевать».

Милана знает, как управлять эмоциями во время выступления.

Несмотря на свой юный возраст, Милана Григорьян имеет в своей коллекции десятки наград: среди них медали с различных турниров и даже кубки России и мира. И вот очередная победа - Милану Григорьян на шоу детских талантов признали самой спортивной и танцевальной девочкой Анапы. Ее коллекция пополнилась еще одной медалью «Лучше всех!».

ВАЖНО!

Поддержать красавицу Милану можно здесь. Голосование продлится до 11:00 воскресенья, 23 сентября.

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