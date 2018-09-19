2018-09-19T14:36:39+03:00
Дом. Семья

В горах Сочи запасливые лисы воруют кружки и чайники

Зато взамен на посуду они охотно фотографируются [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Кавказского биосферного заповедника.Фото: Кавказского биосферного заповедника.
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В восточном районе Кавказского биосферного заповедника у подножья горы Алоус живет семейка лисиц ну с о-очень интересным поведением. Ни для кого не секрет, что рыжих плутовок довольно легко приручить.

- Живущие неподалеку от человеческих домов, лисы часто совершают набеги на курятники, могут стащить карасей из ведра у рыбака, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь Кавказского заповедника Ольга Турищева. - Но Алоусские лисы особенные. Их страсть - посуда!

Недавно научные сотрудники были в экспедиции. Свою палатку они поставили около озера Алоус.

Фото: Кавказского биосферного заповедника.

Фото: Кавказского биосферного заповедника.

- Как-то ночью мы проснулись от странного шума. Выглянув из палатки, увидели лису, которая хозяйничала у нас в лагере, ворошила мешки с припасами, гремела кружками, и не очень-то пугалась нас и света фонариков, - рассказывает сотрудница заповедника.

Когда же исследователи вышли оценить нанесенный урон, оказалось, что со стоянки пропала почти вся посуда. Рыжая плутовка утащила три кружки, три ножа, две солонки и миску.

Более того, утром лиса вернулась снова.

Фото: Кавказского биосферного заповедника.

Фото: Кавказского биосферного заповедника.

- Мы пытались отыскать ее нору, куда она отнесла добычу, но нам не удалось. Но зато лисица позволила себя вдоволь пофотографировать, настоящая модель, - говорит Ольга Турищева. - Спустившись после учета на кордон Черноречье, мы рассказали эту историю госинспекторам, они дружно посмеялись, но отметили, что живет в норе не одна лиса, а целое семейство. Запасы у них уже внушительные.

В их коллекции есть и ножи, и кружки, даже металлический чайкник умудрились утащить.

- Опасаться этих лисиц не стоит, они безобидны. Да и обитают в тех местах, где туристические маршруты не проходят, а потому отдыхающие вряд ли их встретят на своем пути, - добавляет Ольга Турищева.

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