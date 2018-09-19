«Я убью Вадика!»: отчим грозился в отместку возлюбленной выбросить 8-летнего пасынка с вышки сотовой связи
Инцидент произошел в небольшом кубанском селе Отрадо-Кубанское 10-го сентября. Пьяный 30-летний мужчина взобрался вместе с 8-летним мальчиком на местную вышку сотовой связи и объявил во всеуслышание свое условие: если сейчас же к нему не поднимется дама его сердца — Екатерина Моисеева — он выбросит ребенка с 20-метровой высоты.
- Мы так испугались, когда увидели как Димка Егорин Вадюшку поволок, - рассказывает «Комсомольской правде» местная жительница Тамара, - позвонили участковому.
К тому времени к месту готовящейся расправы над ребенком уже приехали родственники семьи.
Мужчина пытался шантажировать возлюбленную, грозясь сбросить с высоты ее сына.
- Они уговаривали дурня спуститься, но он же неадекватный был, - продолжает Тамара.
А через несколько минут подъехали и полицейские, и спасатели, и медики. Малыш уже успел испугаться, звал на помощь и говорил, что замерз наверху.
- Личность этого человека установить не составило труда, - говорит «КП» - Кубань» старший оперуполномоченный полиции Роман Борзенков. - Он неоднократно судим.
Между тем, соседи рассказывают, что Катя и Дима жили вместе хоть и недолго (пару месяцев всего!), но мирно. Бушевать Егорин начал только три дня как.
- Он говорил, что подозревает, что Катька ему изменяет, - поясняют они.
В день, когда он решил расставить в отношениях с Катериной все точки над «i», Дмитрий для храбрости напился. А потом прихватил под мышку младшего Катиного сына Вадима и отправился к самому высокому объекту в селе.
- Он прислал мне сообщение на телефон, что сбросит его вниз, если я к нему не приду сейчас, - в слезах рассказывает сама молодая женщина.
Остановили от единственного возможного, казалось тогда, решения Катю полицейские, сказав Егорину, что она поднимется к нему только в вместе с ними. На обдумывание своей участи в случае такого исхода у горе-любовника ушло два часа.
- В итоге он все-таки решил спуститься, может, чуть протрезвел там на высоте, - говорят очевидцы драмы. - Передал пацана медикам и сдался полицейским.
Вадима в состоянии шока и сильно замерзшего увезли в больницу. Сейчас Кате медики настоятельно рекомендовали пройти с сыном курс реабилитации у психолога.
Сейчас Дмитрий Егорин находится в СИЗО. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Отчим в их дом вряд ли вернется скоро, если вообще вернется. До инцидента 10-го сентября он успел совершить еще одно преступление — поколотил родственника. И находится в СИЗО.
- Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, - прокомментировали «Комомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.