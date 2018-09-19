«Я видел, как она упала в реку, но испугался и сбежал»: Спустя полгода после смерти 14-летней девочки на Кубани ее знакомый сдался полиции

СЕГОДНЯ 17:17 2018-09-19T17:38:21+03:00

Дарья пошла на тренировку, но до секции так и не добралась.

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История о 14-летней Даши Ангалевой, которая пропала в Лабинске, взбудоражила не только жителей города, но и соседних районов. Даша - красавица, спортсменка (ни один год занималась вольной борьбой). В школе проблем со сверстниками не было, дома скандалы не устраивала.

- Как она могла пропасть? - недоумевали люди.

В тот ноябрьский вечер 2017 года Даша, как обычно, сделала уборку в доме. В 17:30 пошла на тренировку, но до секции так и не добралась...

«Нагуляется - вернется!»

После занятий девочка должна была встретиться с отцом около спорткомплекса. В назначенное время он был на месте. Из секции то и дело выбегали детишки, вот только Даши среди них не было. Александр набрал номер дочери, но телефон был выключен. Мужчину поначалу это не обеспокоило - мобильник неновый, часто разряжался. Но все же решил зайти в спортзал и убедиться, все ли в порядке. Никто из тренеров девочку не видел…

Отец обратился в полицию.

- В отделении ему сказали «та нагуляется да вернется». Заявление о пропаже ребенка приняли, но приступать к поискам сразу никто не собирался, - вспоминает двоюродный брат Дарьи Роман Ангалев. - Отец сообщил о том, что дочь исчезла буквально через несколько часов. В талоне-уведомлении даже дата стоит «16 ноября, 23:30». Однако зарегистрировали наше заявление лишь 18 ноября, а объявили в розыск и того позже - 20-го числа. Но об этом мы узнали лишь недавно. Тогда, год назад, мы надеялись, что правоохранители ищут Дашу. Дополнительно к ним подключились и мы.

Все, что было известно родным - девочка ехала на маршрутке №3 и вышла на остановке «Родина».

- Ее видел друг отца и водитель автобуса. У Даши, по их словам, было хорошее настроение, она улыбалась, с кем-то разговаривала по телефону. Вышла она на своей остановке, перешла дорогу - это зафиксировали камеры видеонаблюдения, а затем исчезла, - добавляет Роман Ангалев.

Семья пропавшей девочки прочесывала каждый сантиметр в городе: они осматривали заброшенные здания, берег местной реки Лаба, искали Дашу у друзей и знакомых. За помощью обратились даже к поисковому отряду «Лиза Алерт». Волонтеры стали расклеивать листовки по всему городу, добровольцы искали девочку с собаками.

17-го числа, в центре города, в двух кварталах от места тренировки Даши включился телефон.

- Полиция отследила, что мобильник заработал на улице Международная неподалеку от продуктового магазина. Но это в поисках не помогло, - с сожалением говорит Роман Ангалев.

«Все понятно, это суицид!»

Девочку нашел один из волонтеров 25 ноября, спустя девять дней после исчезновения. Ее тело лежало около моста через реку Лабу со стороны Адыгеи на мелководье. Сотрудники правоохранительных органов вместе со спасателями выдвинулись на место. Приехали и родные Даши, которые не могли поверить, что она погибла.

- Мы уверены, что ее тело подбросили, во время поисков мы неоднократно были в этом месте. Да чего мы? По мосту ежедневно проходят и проезжают сотни людей, там камеры установлены, не заметить тело человека просто невозможно, - уверяет Роман.

По словам родных, спасатели сели в лодку, переплыли на тот берег, обвязали веревкой тело и перетащили его на сторону Лабинска.

Тело Даши лежало около моста через реку Лабу со стороны Адыгеи на мелководье.

- Мы были удивлены, когда увидели, что они сделали! Это грубейшее нарушение. Ребенок находился на границе с Адыгеей, а значит, правоохранители должны были пригласить сотрудников полиции республики и уже совместно извлекать тело. Да и само место, где лежала Даша, не осмотрели, - рассказывает «КП» - Кубань» отец девочки Александр Ангалев. - Они не успели вытащить дочку из воды, как слышу: «Все понятно, это суицид!». Я тут же вспылил. Как можно делать такие выводы, когда еще не проведена экспертиза?

Родственников смущают и другие несостыковки.

- Вот только задумайтесь, ноябрь, ледяная вода. Даша отлично умеет плавать, да и глубина речки - по колено. Как можно утопиться? На том участке, где ее обнаружили, нет никаких водоворотов. В водоеме, конечно, есть ямы, но если бы Даша туда попала, мы бы ее никогда не нашли, - продолжает Роман. - И зачем снимать свои вещи, если ты хочешь свести счеты с жизнью?

На могиле Даши всегда много цветов.

Правоохранители не нашли ее телефона, куртки и рюкзака, который она брала с собой. На ногах девочки не было носков, кроссовки были надеты на голую ногу.

- Причем в одном заключении медэксперт пишет, что носков нет, а уже в другом документе они появляются, причем серого цвета. У Даши никогда таких не было, - удивляется Александр Ангалев.

В заключении судмеэксперта написана причина смерти - асфиксия при утоплении в воде. На теле девочки он обнаружил кровоподтеки на левом колене. Эти повреждения, по его словам, Даша могла получить незадолго до смерти, например, на тренировке, или в состоянии агонии от удара твердыми предметами, каковыми могли быть выступающие части дна.

На теле девочки судмедэксперт обнаружил кровоподтеки на левом колене.

- То есть она ползла против течения на коленях, но никаких травм больше не получила. Да и когда бьется человек в агонии и судорогах, он не выбирает места, где ему упасть, обо что удариться, сознание отключено, - говорит Роман Ангалев. - К тому же, когда я забирал сестру из морга, удивился, что кожа была светлой и запаха, характерного для утопленника, не было. Словно в воде она и не находилась. У меня медицинское образование и разбираюсь в этом.

Родных Даши очень сильно удивило лицо девочки.

- Ее словно облили кислотой или кипятком, ожог очень сильный. Но в морге признались, что это их вина. Пытаясь оттереть тряпкой ил, они перестарались и содрали верхний слой кожи, - говорит Роман Ангалев.

Зависть или случайность

За что могли убить спортсменку? Даша, со слов родных, никому дорогу не переходила, ни с кем не ссорилась.

- А может, из зависти убили ее? - считают некоторые местные жители. - Даша очень красивой девочкой была, наверняка на нее мальчики заглядывались больше, чем на других школьниц.

Как говорят родственники, незадолго до смерти Дашу видели с каким-то парнем.

Родственники же погибшей Даши уверены, что девочку убили. Ее могли утопить, но не в реке, а например, в ванной.

- Это объясняет, почему у нее гематомы на коленях, почему пострадало лицо, почему она без носков. Она была дома у какого-то человека. Скорее всего, знакомого ей. Это мог быть кто угодно: одноклассник, друг или даже тренер. Не хочется обвинять человека почем зря, но все же много совпадений, - предполагает семья девочки. - Дом тренера находится как раз в конце моста, около которого нашли нашу девочку, смущает нас и то, что после смерти Дашеньки мужчина внезапно решил продать дом и свою черную «Приору». Кстати, у Даши на странице в соцсетях был снимок автомобильной панели, который мог быть сделан именно в этой машине.

Тот самый снимок панели авто, который последним появился на странице девочки в соцсетях.

Как говорят родственники, незадолго до смерти Дашу видели с каким-то парнем. Об этом Ангалевым написали в письме, которое пришло в почтовый ящик в день похорон. Аноним рассказал, что видел, как Даша шла по мосту с каким-то парнем. Это могут подтвердить камеры видеонаблюдения, установленные на столбах.

- Вот только правоохранители проверили только ту, что находится на остановке «Родина», - добавляет брат девочки.

Дело возобновили

22 мая 2017 года лабинский следователь вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Родственники, узнав об этом, написали в прокуратуру. Она, в свою очередь, изучила дело и выяснила, что прекращать расследование рановато.

- В материалах нет результатов фоноскопической, психолингвистической экспертиз, - написано в сообщении Лабинской межрайонной прокуратуры. - Не приобщили к делу и еще один важный документ, - явку с повинной.

В своем заявлении, как удалось узнать «КП» - Кубань», парень по фамилии Коган (имя изменено - Авт.) написал, что был знаком с Дарьей Ангалевой, в день исчезновения он гулял с девушкой по мосту. В какой-то момент она упала в воду, молодой человек сильно испугался, убежал и никому об этом не сообщил. Однако действительно ли было все так, как он говорит, проверяют правоохранители. Сейчас парень ждет следователей для допроса в армавирском СИЗО.

КОММЕНТАРИЙ СЛЕДКОМА

- Уголовное дело, возбужденное по статье 105 «Убийство» по факту безвестного исчезновения девочки, сейчас в производстве следователя первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по краю, - сообщает «Комсомолке» помощник руководителя СУ СК по региону Иветта Агаян. - Оно находится на контроле у руководства управления.