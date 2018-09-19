«Он всегда был за мир»: У погибшего в ИЛ-20 летчика из Ейска осталась жена и трое детей

СЕГОДНЯ 18:07 2018-09-19T18:08:21+03:00

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Сегодня обнародовали имена тех военнослужащих, которые погибли в сбитом над Сирией самолете ИЛ-20. 15 молодых мужчин не стало в один миг. Среди них был и житель Ейска 33-летний Сергей Гаврютин. У него остались жена и трое детей.

В приморский город Сережа переехал со своей семьей в 1999 году, отец у него был военный летчик. Квартиру семье из четырех человек дали в недавно построенном для военнослужащих доме. Восьмиклассник Сережа и его младшая сестренка пошли в школу №7.

Таким он запомнился своим одноклассникам. Фото: Ольга Полякова

- Он добрый такой был, всегда за мир, если другие мальчишки у нас хулиганили, то Сережа спокойный был. С ним мы дружили, хоть он и два года всего с нами проучился, но его я хорошо помню, - вспоминает о погибшем однокласснике Ольга Полякова.

Сережа учился хорошо, хотя ,бывший директор школы Анатолий Бельдин его не помнит, говорит, что это значит, что парнишка не был замечен в плохих делах.

- Он всегда был с иголочки одет, пиджак, брюки, ботинки. Музыкой увлекался, мы тогда рок слушали. Уроки, конечно, прогуливали, по гаражам носились, но Серега… у него как то получалось учиться хорошо. А еще он мечтал, как батя, летчиком стать. С ума по небу сходил, ну вот и стал…,- рассказывает о своем товарище Олег Иващенко.

В те годы большинство пацанов грезили небом, мечтали покорять воздушное пространство. Многие из них ушли после 9 класса в летную школу. Сережа тоже. Потом поступил в летное училище Краснодара, после уехал в Саратов получать высшее образование.

Сережина мечта детства исполнилась, он стал летчиком. Последнее время жил в Москве, там у него семья, супруга Марина и трое детей, два сына и дочка, старшему восемь, младшему - два года.

Сергей (слева в белой рубашке) с одноклассниками. Фото: Ольга Полякова

Родители парня до сих пор живут в Ейске, там же и младшая сестра, которую так любил и оберегал Сергей Гаврютин.

Напомним, в ночь на 18 сентября ИЛ-20, который направлялся на авиабазу Хмеймим, исчез с радаров и перестал выходить на связь. Как позже выяснилось, его сбила ракета. На борту находилось 15 военнослужащих.

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