2018-09-20T12:23:25+03:00
Политика

Депутат-коммунист: «Нужно заняться экспортом продовольствия и возвращением пахотных земель в эксплуатацию»

С таким предложением на пленарном заседании Госдумы выступил Николай Харитонов
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Краснодарское краевое отделение КПРФФото: Краснодарское краевое отделение КПРФ
Изменить размер текста:

На днях в Госдуме на «Правительственном часе» выступил министр сельского хозяйства РФ Денис Патрушев. Он вышел к трибуне с докладом «О реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, рассказал о ходе проведения осенних полевых работ.

В соответствии с регламентом представителями парламентских фракций ему были заданы вопросы. В обсуждении принял участие депутат-коммунист, председатель думского Комитета по региональной политике Н.М. Харитонов.

Депутат отметил, что выступление министра было отмечено профессионализмом и настроем на позитивный лад, что важно в свете больших проблем, имеющих место в развитии агропромышленного комплекса.

Далее перед министром были поставлены вопросы:

— Первый. На Дальневосточном экономическом форуме и в майском Указе Президента РФ прозвучала задача: довести объем поставок продовольствия на экспорт до суммы в 50 млрд. долларов. С чего мы начнем?..

Второй вопрос. Как будет выстроена технологическая цепочка по возвращению пахотной земли в оборот. В настоящее время заброшено, по Вашим оценкам, 10 миллионов, но, по другим оценкам, 40 миллионов га земли…

Отвечая на вопросы, министр отметил, что экспортный потенциал будет доведен до 50 млрд. долларов к 2024 году, и государство будет выделять для этого проекта соответствующие средства. Но, прежде всего, необходимо проанализировать рынки, которые открыты для нас, и четко понять, что и куда нужно будет поставлять.

Что касается ввода земель в сельхозоборот, сказал министр, то следует отметить, что сегодня уже нет выхода земли из оборота, и в этом году вводится порядка 1 миллиона га. Но вводя большое количество земли в оборот, нужно ясно понимать, как может быть использован огромный урожай: сколько зерна можно вывозить на экспорт и сколько нужно для внутреннего употребления.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Кущевском районе криминальный авторитет заставил жертву грабежа отказаться от своих показаний
Клиенты ВТБ смогут бесплатно посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля»
В аэропорту Сочи задержали иностранца с недействительным паспортом
В Краснодаре пройдет фестиваль «Екатеринодар казачий»
В Краснодаре мужчине отрезало ногу, когда тот пытался пролезть под поездом
В амфитеатре парка «Краснодар» пройдет первый концерт
Житель Кропоткина убил ножом свою гражданскую жену
На трассе в Адыгейске перевернулся грузовик с ульями
В Тихорецке пьяная женщина пыталась похитить деньги знакомого на глазах у полицейских
В Краснодаре на День города продлят работу трамваев и автобусов
В Краснодаре рабочего ударило током на ж/д станции
В Темрюке школе, детским садам и поликлинике отключили водоснабжение из-за долгов
В Краснодаре сгорел автомобиль
В Сочи тушили частную гостиницу
ВТБ развивает сотрудничество с ОАО «Терминал Астафьева»
Житель Сочи получил 5,6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков
Бывший и.о. главы поселка Ахтырский стал фигурантом уголовного дела
В Краснодаре открыли новое здание школы искусств «Родник»
В Сочи иномарка сбила 11-летнюю девочку
В лесу Динского района нашли тело женщины
В Геленджике утвердили нового мэра города
На «Формулу-1» в Сочи осталось 10 тысяч билетов
«Ростелеком» поддержал празднование Дня города в Майкопе и Тимашевске
Ректор кубанского вуза оплатила парковку из краевого бюджета на 34,3 млн рублей
В Кавказском заповеднике лисы воруют кружки и чайники