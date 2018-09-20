Депутат-коммунист: «Нужно заняться экспортом продовольствия и возвращением пахотных земель в эксплуатацию»

СЕГОДНЯ 12:23 2018-09-20T12:23:25+03:00

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На днях в Госдуме на «Правительственном часе» выступил министр сельского хозяйства РФ Денис Патрушев. Он вышел к трибуне с докладом «О реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, рассказал о ходе проведения осенних полевых работ.

В соответствии с регламентом представителями парламентских фракций ему были заданы вопросы. В обсуждении принял участие депутат-коммунист, председатель думского Комитета по региональной политике Н.М. Харитонов.

Депутат отметил, что выступление министра было отмечено профессионализмом и настроем на позитивный лад, что важно в свете больших проблем, имеющих место в развитии агропромышленного комплекса.

Далее перед министром были поставлены вопросы:

— Первый. На Дальневосточном экономическом форуме и в майском Указе Президента РФ прозвучала задача: довести объем поставок продовольствия на экспорт до суммы в 50 млрд. долларов. С чего мы начнем?..

Второй вопрос. Как будет выстроена технологическая цепочка по возвращению пахотной земли в оборот. В настоящее время заброшено, по Вашим оценкам, 10 миллионов, но, по другим оценкам, 40 миллионов га земли…

Отвечая на вопросы, министр отметил, что экспортный потенциал будет доведен до 50 млрд. долларов к 2024 году, и государство будет выделять для этого проекта соответствующие средства. Но, прежде всего, необходимо проанализировать рынки, которые открыты для нас, и четко понять, что и куда нужно будет поставлять.

Что касается ввода земель в сельхозоборот, сказал министр, то следует отметить, что сегодня уже нет выхода земли из оборота, и в этом году вводится порядка 1 миллиона га. Но вводя большое количество земли в оборот, нужно ясно понимать, как может быть использован огромный урожай: сколько зерна можно вывозить на экспорт и сколько нужно для внутреннего употребления.