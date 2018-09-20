2018-09-20T14:01:38+03:00
Спорт

Акхисар - Краснодар 20 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Футбол, матч Акхисар - Краснодар 20 сентября 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 20 сентября 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
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Футбольный клуб “Краснодар” возвращается в групповую стадию Лиги Европы. В четверг, 20 сентября, команда Мурада Мусаева возьмет старт выездным поединком. В соперниках - обладатель Кубка Турции “Акхисар Беледиеспор”. Компанию по группе J командам составили испанская "Севилья" и бельгийский "Стандард".

"КП" рассказывает о главных моментах поединка Акхисар - Краснодар

Трансляция матча Акхисар - Краснодар 20 сентября 2018

Трансляция матча Лиги Европы Акхисар - Краснодар 20 сентября 2018 года состоится в прямом эфире канала Матч ТВ в 19:55 по московскому времени.

Статистика личных встреч Акхисар - Краснодар 20 сентября 2018

“Краснодар” и “Акхисар Беледиеспор” никогда ранее не встречались. “Горожане” в прошлом лишь однажды играли с командами из Турции в Лиге Европы. В сезоне 2016/2017 в 1/16 финала по сумме двух матчей «быки» одолели «Фенербахче».

Прогнозы на матч Акхисар - Краснодар 20 сентября 2018

Букмекеры сходятся во мнении, что “Краснодар” - фаворит предстоящей встречи. Коэффициент на победу российской команды - 2,05, на ничью - 3,3, в случае успеха хозяев поля можно увеличить ставку в 3,75 раза. Специалисты предполагают, что обе команды забьют, но итогового успеха добьются краснодарцы.

Трансляция матча Акхисар - Краснодар 20 сентября 2018.

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