«Кипятим чайниками!»: в детских садах, больнице и школах Темрюка из-за долгов за газ отключили горячую воду

СЕГОДНЯ 13:06 2018-09-20T14:01:38+03:00

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- Воды вокруг — море целое, а горячей нет, - говорит заведующая одного из 15-ти детских садов приморского Темрюка.

В понедельник, 17 сентября, у газоснабжающего предприятия — ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» - лопнуло терпение и они перекрыли вентили на 5-ти городских котельных, снабжающих ключевые социальные объекты и жилые кварталы. На тот момент задолженность «Тепловых сетей» перед ними равнялась более 200 млн рублей.

Без горячей воды, помимо частных потребителей, остались центральная районная больница, школы и детские сады.

- С детьми невозможно без горячей воды: кому руки помыть, кого подмыть, - продолжает заведующая (она просила не упоминать ее имя). - Мы, конечно, выходим из положения, кипятим воду чайниками, ручки деткам моем тепленькой водой. Трудно, но мы упорно молчим об этом.

Действительно, «Комсомолка» обзвонила все детские сады города, но о ситуации рассказали только в одном.

- Пусть не врут! - говорит воспитатель. - Воды горячей нет во всем городе. И детский сад не имеет ничего общего с долгами за газ, плату за детей родители перечисляют вовремя.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

В администрации Темрюкского района отпираться не стали: горячей воды, правда, нет во всем городе.

- Эти долги копились годами, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» замглавы по ЖКХ Темрюкского района Евгений Пронько. - Предприятие РМУП «Тепловые сети» находится на стадии банкротства. Платежи «Газпрому» проплачивает, согласно очередности по закону о банкротстве: то есть — сначала зарплату сотрудникам, потом - долговые обязательства. Но это процесс не быстрый. Прокуратура района в интересах наших жителей предъявила через суд требование возобновить подачу горячей воды. Я знаю, что приставы сразу, в понедельник же, 17 сентября, направили исполнительный лист в «Газпром», у них есть 5 дней на добровольное исполнение решение суда. Но сегодня только четверг...

Долги «Тепловых сетей» Пронько объясняет многими факторами - тут и дырявое оборудование, мешающее экономии топлива, и щадящий тариф для населения, и много еще что.

- По детским садам, больнице и школам задолженности нет, - говорит Пронько, когда резонно встает вопрос о том, почему без жизненно необходимой услуги остались «подшефные» муниципального финансирования.

«Колесо репрессий» зацепило школьников, пациентов и детсадовцев случайно. Дело в том, что отдельного вентиля для неплательщиков нет.

- Дадут, куда денутся, - замглавы уверенно ждет завтрашнего пятого дня блокады - пятницы, 21 сентября.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ситуации, аналогичной темрюкской, могут вскоре оказаться жители еще 18-ти районов. «Газпром межрегионгаз Краснодар» обещает не начать отопительный сезон из-за сумасшедших долгов перед предприятием.

Они обратились с требованием срочно погасить задолженность в 3,191 млрд рублей.

В числе «злостных» неплательщиков все те же ООО «Тепловые сети».

- В случае отсутствия со стороны руководителей ТСО действий по погашению задолженности, поставка газа может быть полностью прекращена для

АО «Теплоэнерго» (Анапа), ООО «Тепловые сети Апшеронского района», ООО «Брюховецкие тепловые сети», МУП «ТС» (г. Горячий Ключ), МУП "Ейские тепловые сети", ОАО "ТЕПЛОСЕРВИС" (Кореновский р-н), ООО "Теплоэнергетик" (г. Краснодар), МУП "Тепловые сети" (Крыловский р-н), МУП "Теплоэнергетик" (Кущевский р-н), МУП гор. Лабинска "Тепловые сети", МУП "Мостовские тепловые сети", АО "Тепловые сети" (Павловский р-н), ООО "Тепловые сети" (Северский р-н), МУП "Теплокомплекс" (Славянский р-н), МУП "Теплоэнергетик" (Староминский р-н), РМУП "Тепловые сети" (Темрюкский р-н), МУП ТГП ТР "Тихорецктепло", ЗАО "Усть-Лабинсктеплоэнерго", - говорится во вчерашнем сообщении компании «Газпром межрегионгаз Краснодар».