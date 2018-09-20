Каре ягненка, зеленые мидии в белом вине: На обеды власти Новороссийска потратят полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:43 2018-09-20T15:41:40+03:00

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На сайте госзакупок каждый день появляются различные электронные аукционы. Тендеры, как правило, обычные - ничего из ряда вон выходящего. Но встречаются и занятные экземпляры.

Так, недавно власти Новороссийска стали искать поставщика продукции общественного питания для торжественных мероприятий. Аукцион на оказание услуг по проведению официальных обедов и ужинов для участников делегаций появился на сайте госзакупок.

В качестве заказчика выступила мэрия города-героя. За услуги власти предлагают 499 408 рублей и 80 копеек – такова начальная (максимальная) цена контракта. Цифры, прямо скажем, немаленькие. Какие ж явства за эту сумму должны подавать?

Согласно условиям контракта, поставщик до конца 2018 года должен организовать не менее пяти обедов и ужинов, то есть в итоге десять трапез. Накормить нужно аж 132 важного гостя. Простая арифметика - стоимость питания одного человека - 3 783 рубля.

Таблица для обоснования начальной цены контракта

Меню, согласно аукционной документации, состоит из 30 пунктов. На столах должно быть сало, ассорти сырное и мясное, семга и сельд, соленья, два вида салата, хлеб и выпечка. Ну это так - аперитив.

Важным персонам будут подавать шампиньоны и картофель на мангале и креветки гриль, филе лосося и свиную шею, люля кебаб, каре ягненка и зеленые мидии в белом вине. Помимо прочего, на столах должны стоять коньяк 3-летний выдержки, водка и вино. Главное, чтобы делегация осталась довольна.