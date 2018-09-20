Коммерсантам, попавшимся на мошенничестве во время реконструкции кубанского водохранилища, светит до 10 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 17:50 2018-09-20T18:09:22+03:00

В свой карман они положили почти четверть выделенных на работу денег

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Аварию, которая случилась на Крюковском водохранилище в Северском районе, до сих пор вспоминают местные жители. 30 марта 2017 года произошла просадка грунта берега. Растрескалось само тело дамбы. С водной части, как говорили специалисты, сползли плиты ограждения.

Под угрозой затопления оказалось село Михайловское, где проживают около двух тысяч человек. Спасатели оповести всех местных о вероятности прорыва дамбы. Как действовать жители уже знали - водохранилище уже не раз угрожало им. В экстренной эвакуации местных не было нужды. Но все же спасатели предложили всем, кто опасается, перебраться в пункты размещения. 191 человек, из которых 45 детей, согласились.

Трагедии едва удалось избежать. К счастью, на водохранилище начался максимальный сброс воды, а высоту дамбы удалось вовремя поднять. Экстренные службы сразу же после случившегося приступили к отсыпке сухого откоса.

Однако правоохранители сразу поняли - что-то здесь не чисто. Чутье их не подвело. Во время проверки всплыл факт хищения денег при реконструкции дамбы Крюковского водохранилища.

И вот предварительное следствие по делу о мошенничестве в особо крупном размере закончилось. Среди подозреваемых - четыре человека. Их фамилии не разглашаются, однако известно, что заказчиком работ выступило государственное сельскохозяйственное учреждение «Кубаньмелиоводхоз». Победителем аукциона и подрядчиком стала компания, по найму рабочей силы и подбору персонала «Инсайт».

Руководители разработали целую схему по отмыванию бюджетных денег.

- Во время реконструкции коммерсанты вносили в акты приемки выполненных работ заведомо ложные сведения, фактически завысив их, - объясняют в краю ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

А должностные лица, в свою очередь, утверждали эти документы, при этом знали, что они подложные.

В реализацию преступной схемы руководители организаций вовлекли и своих заместителей. Как стало известно «КП» - Кубань», на реконструкцию водохранилища было выделено более 330 миллионов рублей. Коммерсанты положили в свой карман почти четверть суммы - 88 миллионов рублей.

Материалы дела направлены в суд. Коммерсантами грозит до 10 лет тюрьмы.