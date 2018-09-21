2018-09-21T16:04:39+03:00
Происшествия

«Это вброс!»: атаман Черноморского казачьего округа опроверг информацию о разрушении памятника расстрелянным подросткам

Новость об этом появилась на сайте самого Кубанского казачьего войска
София ФОМЕНКО@kp_kuban
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Вот так выглядит новый и настоящий памятник расстрелянным подросткам в станице РаевскойВот так выглядит новый и настоящий памятник расстрелянным подросткам в станице Раевской
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20 сентября на сайте Кубанского казачьего войска появилась информация о том, что в станице Раевской Новороссийска был разрушен памятник расстрелянным подросткам. В новости говорилось о том, что изуродовали его неизвестные вандалы, а разрушенный монумент обнаружили местные казаки и якобы обратились в полицию. Эту новость со ссылкой на официальный сайт войска опубликовали местные СМИ.

Место памяти обещают восстановить. Фото: Кубанское казачье войско

Место памяти обещают восстановить. Фото: Кубанское казачье войско

Однако вскоре выяснилось, что эта информация не соответствует действительности.

- Считаю подобный информационный вброс, да еще и в канун такого праздника, провокацией. Может, кому-то это и выгодно, но мы всегда бережно относились к своей истории, и не позволим кому бы то ни было очернить эту память, - сказал атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савтин.

Оказалось, что на опубликованных фотографиях изображен старый памятник, который демонтировали несколько дней назад.

- Историки подлинно установили место казни подростков два года назад. Сейчас новый монумент установлен в лесу, близ станицы Раевской. Мы с ужасом прочитали новость о том, что памятник в станице был разрушен. Новость о разрушенном памятнике подхватили многие интернет-издания, не удосужившись проверить информацию, - прокомментировала «Комсомольской правде»-Кубань» глава станицы Раевской Алла Токарева.

Атаман Раевского станичного казачьего общества Игорь Бэдэнэу попросил опровержения этой информации.

- На фото запечатлены демонтажные работы старого памятника, который не несет исторической ценности и не внесен в реестр памятников, охраняемых государством, - отметил он.

Однако ранее сайт Кубанского казачьего войска приводил другие слова атамана.

Скрин новости Кубанского казачьего войска

Скрин новости Кубанского казачьего войска

Уточнялось даже, что этим делом занялась полиция. Сейчас руководство войска выясняет, кто же опубликовал этот фейк.

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