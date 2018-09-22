2018-09-22T21:51:23+03:00
Происшествия

В Джубге отдыхающих во время катания на парашюте ударило током

Молодых людей откинуло сильным порывом ветра на провода [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Отпускникам разрешили прокатиться на водном парашюте, несмотря на погоду.Отпускникам разрешили прокатиться на водном парашюте, несмотря на погоду.
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Этот шокирующий инцидент произошел в субботу, 22 сентября, на центральном пляже в Джубге. Двоим отдыхающим захотелось острых ощущений. В качестве развлечения они выбрали парасейлинг - полет на парашюте за катером.

По словам очевидцев, погода на море с самого утра была ветреная. Однако отпускников это ничуть не смутило.

- Отправляясь в очередной коммерческий заплыв, катер поднял людей ввысь, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Ирина Каминская. - В какой-то момент их порывом ветра отбросило на высоковольтные провода, за которые они зацепились. Парня и девушку ударило током, а затем они упали на землю.

В Джубге отдыхающих во время катания на парашюте ударило током.

Отпускники, ставшие невольными свидетелями этого шокирующего зрелища, ахнули. Пока одни мужчины бросились на помощь молодым людям, другие вызывали скорую и правоохранителей.

Как позже выяснилось, пострадавшие приехали на Черноморское побережье в отпуск их Орла. Пострадавших доставили в Туапсинскую районную больницу в поселке Новомихайловский.

Молодых людей с травмами госпитализировали.

Молодых людей с травмами госпитализировали.

- У девушки сломан нос, все тело в многочисленных ссадинах. У парня сломаны ребра, она в тяжелом состоянии, его забрали в реанимацию, - продолжает Ирина Каминская. - Ужасно и другое. Пока на место ехала полиция, с пляжа испарились все катамараны, «бананы», исчезли и те предприниматели, что катали пострадавших на аттракционе. Я очень надеюсь, чтобы эта ситуация не замялась. Когда вы видите такое своими глазами, это очень страшно!

Правоохранители сейчас выясняют, есть ли лицензия у пляжных предпринимателей.

- Следователи выехали на место происшествия. Проводится доследственная проверка, - сообщают в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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