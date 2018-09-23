2018-09-23T11:10:01+03:00
Звезды

В спортивных штанах и без макияжа: Анжелика Варум устроила фотосессию на виноградниках

Певица поделилась снимками со сбора урожая в Краснодарском крае для своего именного напитка [фото]
Евгения СОРОКА
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Фото: instagram.com/avarumФото: instagram.com/avarum
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Мало кто знает, что знаменитая певица Анжелика Варум не только прекрасно поет, но еще и знает только в хорошом вине. Более того, она сама его производит!

Певица часто признавалась, что стала увлекаться виноделием благодара брату. У него стаж в приготовлении благородного напитка - 20 лет. Пообщавшись с ним, 49-летняя певица загорелась идеей выпускать свое именное вино.

Фото: instagram.com/avarum

Фото: instagram.com/avarum

В Темрюкском районе Краснодарского края у артистки растут виноградники при известном винном доме. На участке площадью 50 гектаров можно найти самые разные сорта. Под именем звезды выпускается шардоне, пино нуар, каберне-совиньон, молодые игристые вина.

avarumavarum
Темрюк. 2018. Лето выдалось жарким. В этом году на две недели раньше обычного начали собирать урожай. Как же приятно, когда жизнь дарит тебе возможность быть причастным к чему-то основательному и масштабному!
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Сама Анжелика Варум старается выкроить время в своем графике, чтобы несколько раз в год приезжать на плантации. Здесь она общается с работниками, участвует в выборе и утверждении вкусов и ароматов, а иногда и сама занимается сбором винограда.

В собственности Анжелики Варум участок площадью 50 гектаров.

В собственности Анжелики Варум участок площадью 50 гектаров.

Накануне звезда поделилась с поклонниками снимками, где она в спортивных штанах, белой футболке и без косметики помогала рабочим собирать поспевшие раньше времени ягоды.

Фото: instagram.com/avarum

Фото: instagram.com/avarum

- Темрюк. 2018. Лето выдалось жарким. В этом году на две недели раньше обычного начали собирать урожай, - написалла Анжелика Варум в своем Инстаграм. - Как же приятно, когда жизнь дарит тебе возможность быть причастным к чему-то основательному и масштабному!

Варум особенно рада, так как сама приложила руку к уборке ягод.

Варум особенно рада, так как сама приложила руку к уборке ягод.

Поклонники певицы тут же отметили в комментариях внешний вид певицы.

- Вы не выглядите на свой возраст! От вашей лучезарной улыбки невозможно оторвать взгляд, - написали фанаты.

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