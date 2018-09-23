Новый дом от ГК «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре сдан раньше срока

СЕГОДНЯ 13:35 2018-09-23T13:40:15+03:00

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22 сентября микрорайон «Губернский» стал еще больше. День города застройщик отметил торжественным вручением ключей новоселам нового дома по улице Домбайской. Новоиспеченных обладателей комфортных квартир ждал традиционный приветственный праздник во дворе дома. Для детей были приглашены аниматоры, а взрослые знакомились с соседями и делали памятные снимки.

Пока родители знакомились с соседями, ребята решили опробовать детскую площадку.

- Сегодня, в День города, введен в эксплуатацию еще один литер в «Губернском», рассказывает заместитель генерального директора «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин. – Наша компания строит для людей, а потому нам важно, чтобы жители микрорайонов чувствовали себя комфортно. Мы возводим детские сады и школы, обустраиваем зоны для семейного отдыха, высаживаем целые аллеи, а вместе с новыми домами – обязательно сдаем необходимую инфраструктуру. Каждый двор оборудован уникальной детской площадкой, озеленен и продолжает поддерживаться управляющей компанией даже после сдачи в эксплуатацию. Мы рады, что люди ценят нашу работу и нашу заботу. Что они осознанно день ото дня выбирают наши микрорайоны не только для инвестиций, но и для жизни.

Новоиспеченных обладателей комфортных квартир ждал традиционный приветственный праздник во дворе дома.

После подписания договора 207 семей стали счастливыми обладателями собственного жилья в самом зеленом и уютном микрорайоне города. Новоселы высоко оценили входные группы, предчистовую отделку, детскую площадку во дворе, транспортную доступность, а также прекрасный вид на аллею «Сердце Губернского».

- В прошлом году мы узнали, что здесь есть такой красивый, строящийся район и он нам очень сильно понравился, – делится впечатлениями семья Ахтырских. – Квартиры красивые и большие, также порадовала предчистовая отделка, потому что можно сделать ремонт по своему вкусу. Кроме того, здесь есть много скверов, мест где можно отдохнуть, спортивных площадок и тренажеров, очень эстетичный и гармоничный микрорайон. В «Губернском» можно жить полной жизнью.

Сегодня «Губернский» – это микрорайон с развитой инфраструктурой. Здесь есть все для удобства жителей: детский сад и современная школа, которая располагается буквально в нескольких шагах от дома, спортивные и детские площадки, оборудованные места для отдыха всей семьей, озелененная территория с арт-объектами. Каждый день ГК «ЮгСтройИнвест» делает все возможное для улучшения жизни в своих микрорайонах, и сегодняшнее мероприятие – лучшее тому доказательство.