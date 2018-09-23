Больной лейкозом офицер ВКС ведет блог о своей борьбе с раком
- Пока не расслабляюсь, но и на месте не стою, - сейчас это девиз 30-летнего Станислава Кузнецова.
С самого детства он мечтал быть военным. И стал. Окончив Санкт-Петербургскую Военно-космическую академию, он получил звание капитана ВКС, был участником боевых действий. Его синий китель уже украшают награды. Медали Суворова, за возвращение Крыма, участник военной операции в Сирии.
С самого детства Станислав мечтал быть военным. Фото: из личного архива героя публикации.
Каждый его день – это борьба, где победить, значит выжить. 16 марта 2016 года жизнь 30-летнего офицера ВКС навсегда изменилась. Врачи поставили ему диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Иначе - рак крови.
Наедине с болезнью
- Сколько себя помню, всегда был здоров как бык, занимался спортом, я кандидат в мастера спорта по боксу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Станислав Кузнецов. - Как-то вернулся из заграничной командировки и почувствовал недомогание. Пошел на тренировку, чувствую слабость. Дома измерил температуру. Сначала небольшая была, а затем резко стала подниматься.
Вот таким Станислав был в 2015 году. Фото: из личного архива героя публикации.
В какой-то момент у парня появился кашель, шла кровь из десен и носа. Три недели он продолжать ходить на службу, работал, невзирая на свое состояние - к дисциплине привык.
Обратиться к врачу его заставил сослуживец.
- Пошел в больницу, сдал кровь. Получил результаты на руки. Захожу к терапевту, она внимательно изучает квитки. «Ну что там?» - спрашиваю, а она в ответ: «Да похоже ничего хорошего…» У меня глаза «по пять рублей», - вспоминает тот день Станислав. - Я же тогда даже не знал, что такое лейкоз. Мне рассказали, что это заболевание, при котором проблемы с кровью. Думал: «о, сейчас мне быстро все почистят, и я вернусь на работу». Как же я ошибался…
Почти год Станислав лечился, никому не рассказывая о своей болезни. О том, что переживал парень, знали только самые близкие. Да и то без подробностей. Помощи ни у кого просить не собирался - не привык жаловаться да и был уверен, что сможет побороть недуг сам.
Но, когда встал вопрос о поиске донора костного мозга, друзья все-таки узнали.
- Есть несколько реестров костного мозга. В России, мне сразу сказали, что подходящего донора нет, - продолжает парень. - Чтобы начали поиски в мировой базе данных, мне пришлось заплатить пять тысяч евро (около 390 тысяч рублей – Авт.).
С миру по нитке
Донора удалось отыскать только в Америке.
На операцию требовались космические (!) 2,5 миллиона рублей. Для Кузнецовых эта сумма оказалась неподъемной.
- Помню, как рассказал родителям, сколько требуется денег. Они меня начали успокаивать, собрались продавать квартиру свою, сестры, чтобы мне на операцию хватило, - говорит Станислав. - Да как я мог им такое позволить? Уж лучше умереть, чем всю семью без крыши над головой оставить.
Друзья Станислава втайне от него запустили сбор. Сначала отправляли друг другу смс, позже скинули объявление в соцсети. О беде Станислава узнали тысячи людей не только в родном Славянск-на-Кубани, но и далеко за его пределами. Все, кому была небезразлична судьба парня, записывали видеообращения.
Средства собирали волонтеры на улицах. Деньги отправляли и на указанный счет. Неравнодушных оказалось много - за два месяца офицеру собрали нужную сумму.
В октябре 2017 года его госпитализировали в петербургскую НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой, где успешно провели трансплантацию.
Далее Станислава ждал долгий период реабилитации. Медики наблюдали за его состоянием, постоянно проверяли уровень лейкоцитов, тромбоцитов и гемоглобина в крови. Антибиотики, физрастворы, обезболивающие – таков был ежедневный «рацион» Станислава.
Спустя полгода долгожданные хорошие новости - костный мозг прижился, началась ремиссия.
- Пришел анализ по костному мозгу, где у меня ремиссия, моя родная и самая приятная. Отдыхать, конечно, хорошо, но я еще действующий военнослужащий и нужно показать, этой службе, что я могу! Еще как могу! – поделился долгожданным моментом своей жизни Станислав. - Мне нужно беречься от солнца и вирусных заболеваний, продолжать принимать лекарства и жить яркой жизнью.
Борьба онлайн
Несмотря на страшную болезнь, мужчина, который за стенами больницы вел активную жизнь, не опустил руки и решил идти до конца. О своих «боях» он начал рассказывать в Инстаграм.
Изначально врачи надежд парню не давали, боялись, что не вытерпит и половины того, через что ему пришлось пройти. Но Станислав оказался стойким солдатом.
- Поэтому я и стал писать посты, делиться снимками, видео различных процедур, рассказывать о своих переживаниях, страхах. Я хотел, чтобы люди знали, к чему готовится, чтобы не боялись, хотел поддержать тех, для кого больница, как и для меня, стала вторым домом, - говорит Станислав Кузнецов. - Важно не отчаиваться, идти до конца и никогда не опускать руки. Я боролся и продолжаю бороться, несмотря на то, что у меня ремиссия. И я счастлив, когда вижу, что прогресс есть, значит, я трачу время не впустую.
В ежедневной борьбе ему помогали родители. Отвлекали от дурных мыслей и друзья. То на рыбалку возьмут с собой, то на море, то на природу – с такими товарищами о всех своих проблемах забываешь
- Лейкоз поменял мое мировоззрение. Если раньше я горел работой, то сейчас стараюсь не перетруждаться. Я хочу жить, наслаждаться, радоваться каждому дню, проводить больше времени с близкими. Хочу семью, мечтаю о детях, - делится Станислав Кузнецов. - Потому я прошу всех, кто столкнулся с этой бедой, живите полной жизнью. Знайте, как только вы закроетесь, и будете думать, что вы больны, успеха не видать.