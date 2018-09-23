Больной лейкозом офицер ВКС ведет блог о своей борьбе с раком

СЕГОДНЯ 20:25 2018-09-23T21:01:40+03:00

Изменить размер текста: A A

- Пока не расслабляюсь, но и на месте не стою, - сейчас это девиз 30-летнего Станислава Кузнецова.

С самого детства он мечтал быть военным. И стал. Окончив Санкт-Петербургскую Военно-космическую академию, он получил звание капитана ВКС, был участником боевых действий. Его синий китель уже украшают награды. Медали Суворова, за возвращение Крыма, участник военной операции в Сирии.

С самого детства Станислав мечтал быть военным. Фото: из личного архива героя публикации.

Каждый его день – это борьба, где победить, значит выжить. 16 марта 2016 года жизнь 30-летнего офицера ВКС навсегда изменилась. Врачи поставили ему диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Иначе - рак крови.

Наедине с болезнью

- Сколько себя помню, всегда был здоров как бык, занимался спортом, я кандидат в мастера спорта по боксу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Станислав Кузнецов. - Как-то вернулся из заграничной командировки и почувствовал недомогание. Пошел на тренировку, чувствую слабость. Дома измерил температуру. Сначала небольшая была, а затем резко стала подниматься.

Вот таким Станислав был в 2015 году. Фото: из личного архива героя публикации.

В какой-то момент у парня появился кашель, шла кровь из десен и носа. Три недели он продолжать ходить на службу, работал, невзирая на свое состояние - к дисциплине привык.

Обратиться к врачу его заставил сослуживец.

- Пошел в больницу, сдал кровь. Получил результаты на руки. Захожу к терапевту, она внимательно изучает квитки. «Ну что там?» - спрашиваю, а она в ответ: «Да похоже ничего хорошего…» У меня глаза «по пять рублей», - вспоминает тот день Станислав. - Я же тогда даже не знал, что такое лейкоз. Мне рассказали, что это заболевание, при котором проблемы с кровью. Думал: «о, сейчас мне быстро все почистят, и я вернусь на работу». Как же я ошибался…

Почти год Станислав лечился, никому не рассказывая о своей болезни. О том, что переживал парень, знали только самые близкие. Да и то без подробностей. Помощи ни у кого просить не собирался - не привык жаловаться да и был уверен, что сможет побороть недуг сам.

Но, когда встал вопрос о поиске донора костного мозга, друзья все-таки узнали.

- Есть несколько реестров костного мозга. В России, мне сразу сказали, что подходящего донора нет, - продолжает парень. - Чтобы начали поиски в мировой базе данных, мне пришлось заплатить пять тысяч евро (около 390 тысяч рублей – Авт.).

kuznetsov_stas88 Прошла очная консультация, сдал кровь на повторное типирование и отправку анализов в Германию. В течении недели пришлют реквизиты счета куда надо будет мне перечислить начальную сумму для поиска донора. Поиск донора и доставка займёт времени от 2х месяцев! Я очень надеюсь на скорейший поиск и доставку! А до этого 10 числа ложусь в Бурденко на очередной курс химии и проверку на предмет ремиссии! Надеюсь и верю на все хорошее!

С миру по нитке

Донора удалось отыскать только в Америке.

kuznetsov_stas88 Надежда умирает последней! Жаль конечно что донор из Турции отказался по состоянию здоровья, но я не хочу чтобы помощь мне отразилась печально на его здоровье! запасной вариант ещё есть только один, и с моря погоды врачи сказали лучше не ждать, и это донор из США, который мне тоже подходит на 100%, но будет стоит на порядок дороже. Но денег мне хватает, благодаря вам, спасибо вам большое ещё раз пересадку перенесли на конец ноября, надеюсь ремиссия у меня сохранится на следующей недели ложусь в госпиталь на плановое обследование, где обследуют ещё раз мою болячку! И если все хорошо, то выйду на службу, так как дел накопилось очень много да и соскучился я очень по форме так что только вперёд

На операцию требовались космические (!) 2,5 миллиона рублей. Для Кузнецовых эта сумма оказалась неподъемной.

- Помню, как рассказал родителям, сколько требуется денег. Они меня начали успокаивать, собрались продавать квартиру свою, сестры, чтобы мне на операцию хватило, - говорит Станислав. - Да как я мог им такое позволить? Уж лучше умереть, чем всю семью без крыши над головой оставить.

Друзья Станислава втайне от него запустили сбор. Сначала отправляли друг другу смс, позже скинули объявление в соцсети. О беде Станислава узнали тысячи людей не только в родном Славянск-на-Кубани, но и далеко за его пределами. Все, кому была небезразлична судьба парня, записывали видеообращения.

kuznetsov_stas88 Стас мы все морально с тобой.всё будет отлично @kuznetsov_stas88

Средства собирали волонтеры на улицах. Деньги отправляли и на указанный счет. Неравнодушных оказалось много - за два месяца офицеру собрали нужную сумму.

kuznetsov_stas88 Спасибо всем людям не оставшимся в стороне!!!!

В октябре 2017 года его госпитализировали в петербургскую НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой, где успешно провели трансплантацию.

kuznetsov_stas88 День 0 настал! Вот тот комочек здоровья- мой новый костный мозг который мне даст надежду на счастливую и долгую жизнь! в 13 часов в меня перелили новые стволовые клетки и уже новый костный мозг начинает жить в новом домике-в моем организме!

Далее Станислава ждал долгий период реабилитации. Медики наблюдали за его состоянием, постоянно проверяли уровень лейкоцитов, тромбоцитов и гемоглобина в крови. Антибиотики, физрастворы, обезболивающие – таков был ежедневный «рацион» Станислава.

kuznetsov_stas88 +4 день после вот так подсоединённый к капельницам круглые сутки сегодня вливание прошло даже лучше чем вчера , но все равно, химия она и в Африке химия, ощущения полёта показатели крови начали падать стремительно, лейкоциты 1, тромбоциты 82, гемоглобин 98, но это далеко не предел, должны на нули упасть врач крайний раз разрешила прогулялся потихоньку по коридору с маской, здесь один принципов есть- пока позволяют показатели и самочувствие нужно двигаться, хочешь жить-будь всегда в движении, хоть даже в маленьком

Спустя полгода долгожданные хорошие новости - костный мозг прижился, началась ремиссия.

- Пришел анализ по костному мозгу, где у меня ремиссия, моя родная и самая приятная. Отдыхать, конечно, хорошо, но я еще действующий военнослужащий и нужно показать, этой службе, что я могу! Еще как могу! – поделился долгожданным моментом своей жизни Станислав. - Мне нужно беречься от солнца и вирусных заболеваний, продолжать принимать лекарства и жить яркой жизнью.

kuznetsov_stas88 +162 день после трансплантации костного мозга пришёл анализ по костному мозгу, у меня ремиссия. Отдыхать конечно хорошо, но я ещё действующий военнослужащий и нужно показать, этой службе, что я могу и ещё как могу

Борьба онлайн

Несмотря на страшную болезнь, мужчина, который за стенами больницы вел активную жизнь, не опустил руки и решил идти до конца. О своих «боях» он начал рассказывать в Инстаграм.

Изначально врачи надежд парню не давали, боялись, что не вытерпит и половины того, через что ему пришлось пройти. Но Станислав оказался стойким солдатом.

- Поэтому я и стал писать посты, делиться снимками, видео различных процедур, рассказывать о своих переживаниях, страхах. Я хотел, чтобы люди знали, к чему готовится, чтобы не боялись, хотел поддержать тех, для кого больница, как и для меня, стала вторым домом, - говорит Станислав Кузнецов. - Важно не отчаиваться, идти до конца и никогда не опускать руки. Я боролся и продолжаю бороться, несмотря на то, что у меня ремиссия. И я счастлив, когда вижу, что прогресс есть, значит, я трачу время не впустую.

kuznetsov_stas88 Хочу обнять всех кто был со мной, кто поддержал как мог, даже мыслью хорошей и положительной энергией. щё хочу сказать спасибо всем тем, кто был со мной близок и лежал на соседних койках, которые, к огромному сожалению ушли, они все замечательные люди.

В ежедневной борьбе ему помогали родители. Отвлекали от дурных мыслей и друзья. То на рыбалку возьмут с собой, то на море, то на природу – с такими товарищами о всех своих проблемах забываешь

- Лейкоз поменял мое мировоззрение. Если раньше я горел работой, то сейчас стараюсь не перетруждаться. Я хочу жить, наслаждаться, радоваться каждому дню, проводить больше времени с близкими. Хочу семью, мечтаю о детях, - делится Станислав Кузнецов. - Потому я прошу всех, кто столкнулся с этой бедой, живите полной жизнью. Знайте, как только вы закроетесь, и будете думать, что вы больны, успеха не видать.