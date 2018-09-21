В Новороссийске вандалы разрушили памятник расстрелянным подросткам

СЕГОДНЯ 10:53 2018-09-21T11:02:20+03:00

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В ночь на 19 сентября, в канун дня освобождения станицы Раевской Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков, вандалы разрушили памятник расстрелянным подросткам во времена Великой Отечественной войны.

- Ночью жители близлежащих домов услышали шум и крики, доносившиеся из этого места. Утром казаки отправились проведать обстановку и обнаружили разрушенный памятник, - рассказывает атаман Раевского станичного казачьего общества Игорь Бэдэнэу.

О случившемся казаки сразу же сообщили в правоохранительные органы. Вместе с полицией они начали разыскивать тех, кто мог это сделать. Сейчас расследование продолжается.

Место памяти обещают восстановить. Фото: Кубанское казачье войско

Атаман станицы заверил, что памятник будет восстановлен в ближайшее время. Кроме того, монумент планируют сделать надежнее , чтобы вандалы уже не смогли его разрушить.

Отметим, что для раевских казаков этот памятник является особенно ценным. Над этим местом памяти они шестфуют вот уже несколько лет. Казаки приводят в порядок территорию и привозят сюда молодых ребят, чтобы рассказать о героической гибели их сверстников.

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