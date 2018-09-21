День города Краснодар 2018: афиша гуляний, какие улицы перекроют, как пойдет транспорт
Уже в эти выходные столица Кубани отметит день города Краснодар 2018. Крайцентру исполняется 225 лет. Свой юбилей город отметит концертами, хороводами дружбы и фестивалем городов-побратимов. Поздравят краснодарцев и гостей города со сцены на Театральной площади и певица Гаруда, Наргиз и группа «Серебро».
22 сентября, суббота
09.00 - Турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд на Кубок главы Краснодара. Стадион «Кубань», ул. Железнодорожная, 49
10.00 - 20.00 - «Гостеприимный Краснодар» - праздничная универсальная ярмарка. Площадь им. А.С.Пушкина, ул. Красная, 5.
10.00 - 21.30 - Праздничные концертные программы, Парк «им. 30-летия Победы», ул. Береговая, 146;
11.00 - 21.00 - Праздничные концертные программы. Парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86;
11.00 – «Люблю мой город трепетно и свято!» - театрализованный праздник Центрального округа. Парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86
11.00 - Торжественная церемония поднятия флага города. Театральная площадь, ул. Красная, 122.
12.00 - 22.00 - парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2; парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, центральная площадка.
12.00 - Торжественное открытие празднования Дня города. Екатерининский сквер (памятник Императрице Екатерине Великой), ул. Красная, 3.
12.30 - «CitiesФЕСТ» - фестиваль городов-побратимов. Площадь перед зданием ЗСК, ул. Красная, 3.
16.00 - «Пой душа народная» - праздничное мероприятие, посвящённое Дню хутора Копанского. Дом культуры хутора Копанского, х.. Копанской, ул. Центральная, 16/1
16.00 - 18.00 - «Хоровод дружбы» - праздник национальных культур. Парк «им. 30-летия Победы», ул. Береговая, 146, центральная сцена.
20.00 - «Краснодару – 225!» «Как песня в сердце ты живёшь моём» - гала-концерт. Театральная площадь, ул. Красная, 122.
22:00 - Праздничный фейерверк. Театральная площадь, ул. Красная, 122.
23 сентября, воскресенье
10.00 - Молодёжная утренняя зарядка. Театральная площадь, ул. Красная, 122
10.00 - «Не стареют душой ветераны!» – городской смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества граждан пожилого возраста. Парк «Городской сад», ул. Постовая, 34
10.00 - 20.00 - «Гостеприимный Краснодар» - праздничная универсальная ярмарка. Площадь им. А.С.Пушкина, ул. Красная, 5.
10.00 - Церемония посвящения в юные казачата учащихся классов казачьей направленности. Площадь перед зданием ЗСК, ул. Красная, 3.
10.00 - 20.30 - Праздничные концертные программы. Парк «им. 30-летия Победы», ул. Береговая, 146;
12.00 - 21.30 - Праздничные концертные программы. Парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2; Парк «Городской сад», ул. Постовая, 34; Парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86.
13.00 - «В Краснодаре я живу» - праздничное мероприятие Западного округа. Юбилейный микрорайон, Бульвар Платановый.
15.00 - «Екатеринодар казачий» - XIV открытый городской фестиваль казачьей культуры. Работа тематических площадок; концертная программа, праздничный фейерверк. Площадь перед зданием ЗСК, ул. Красная, 3
16.00 - Молодёжное шествие. Ул. Красная - от ул. Орджоникидзе до Театральной площади
16.00 - Финал чемпионата и первенства Краснодара по кикбоксингу. Театральная площадь, ул. Красная, 122.
17.00 - «Краснодар. Версия 2.25» - молодёжная праздничная программа. Выступление певицы Гаруда, Наргиз, группы «Серебро». Театральная площадь, ул. Красная, 122.
22:00 - Праздничный фейерверк. Театральная площадь, ул. Красная, 122.
ВАЖНО
Какие улицы перекроют на день города
22 сентября
С 7:00 22 сентября до 7:00 24 сентября перекроют:
улицу Буденного от Рашпилевской до Седина:
улицу Красную от Длинной до Калинина;
улицу Красноармейскую от Длинной до Кузнечной.
Схема перекрытий улиц города 22 и 23 сентября
С 7:00 до 23:00 перекроют:
улицу Длинную от Рашпилевской до Коммунаров;
улицу Красноармейскую от Пашковской до Длинной (продолжение)
БУДЬ В КУРСЕ
Общественный транспорт будет работать до полуночи
Какие автобусы пустят до полуночи
№ 1, 3, 10, 11, 14, 31, 34, 36, 39, 40, 93.
Троллейбусы
Отправление от остановки «Центральный колхозный рынок»
По направлению движения к ул. Мира:
№ 2 на ж/д вокзал Краснодар-I в 22:11, 22:54, 23:48, 00:52;
№ 4 на ж/д вокзал Краснодар-I в 22:07;
№ 6 на ж/д вокзал Краснодар-I в 22:14, 22:43;
№ 9 до автовокзала Южный в 22:15;
№ 12 до мкр. Гидростроителей в 22:03, 22:34;
№ 31 на ж/д вокзал Краснодар-I в 22:22, 22:48;
По направлению движения к ул. Северной:
№ 2 до ТРЦ «Красная площадь» в 21:54, 22:42, 23:25;
№ 4 до ул. Круговой в 22:15, 22:38, 23:30;
№ 6 до Бальнеолечебницы в 22:18, 22:46, 23:15;
№ 9 до Бальнеолечебницы в 22:12, 22:32, 22:54;
№ 12 до стадиона «Кубань» в 22:10, 22:30, 22:45, 23:07;
№ 31 до ул. Российской в 22:29, 22:54, 23:20.
Отправление от остановки «Ул. им. Хакурате»
По направлению движения к кинотеатру «Аврора»:
№ 2 до ТРЦ «Красная площадь в 21:57, 22:45, 23:28;
№ 4 в троллейбусное депо № 1 в 22:22, 22:41, 22:51, 23:04, 23:27, 00:12, 00:23;
№ 6 до Бальнеолечебницы в 22:21, 22:49, 23:18;
№ 9 до Бальнеолечебницы в 22:17, 22:37, 22:59;
№ 13 до Бальнеолечебницы в 22:10, 22:38;
№ 21 до ул. Российской в 22:17, 22:51, 23:14;
№ 31 до ул. Российской в 22:02, 22:33, 22:58, 23:24.
Отправление от остановки «Ул. Коммунаров»
По направлению движения к ул. Северной:
№ 12 до стадиона «Кубань» в 22:04, 22:15, 22:35, 22:50, 23:12;
№ 13 до мкр. Гидростроителей в 22:03, 22:32, 22:56, 23:32.
По направлению движения к ул. Красной:
№ 12 до мкр. Гидростроителей в 22:29;
№ 13 до Бальнеолечебницы в 22:08, 22:36.
Трамваи:
Отправление от остановки «Театр драмы»:
№ 2 до ул. Декабристов в 22:00, 22:26, 22:39, 23:27;
№ 2 до ул. Индустриальной в 22:16, 22:55;
№ 5 до ул. Солнечной в 22:20, 22:46, 23:14;
№ 5 до ул. им. Евдокии Бершанской в 22:01, 22:24, 22:49, 23:17, 23:39;
№ 8 до ул. Солнечной в 22:10, 22:34, 23:00;
№ 8 до Хладокомбината в 22:14, 22:42, 23:09, 23:32, 23:57;
№ 15 до ул. Солнечной в 22:22.
Отправление от остановки « Ул. Красная»:
№ 3 до ул. Декабристов в 22:12, 22:46, 23:12;
№ 3 до Западного депо в 22:16, 22:38, 22:56, 23:32, 23:49;
№ 6 до мкр. Юбилейного в 22:24, 23:23;
№ 6 до ул. им. Димитрова (по ул. им. Стасова) в 22:26, 23:44, 00:34;
№ 7 в Западное депо в 22:10, 22:39, 22:43, 22:57, 23:18, 23:26, 01:15;
№ 7 до ул. им. Димитрова (по ул. Титаровской) в 22:21;
№ 11 до мкр. Юбилейного в 22:12, 22:55, 00:24;
№ 11 до ж/д вокзала Краснодар-I в 22:16, 22:33, 23:05;
№ 21 до мкр. Юбилейного в 22:05, 22:30;
№ 21 до ул. Солнечной в 22:07, 22:39.
Уточнить местонахождение транспорта можно по телефонам: 8-903-412-01-01; 8 (861) 218-99-18.
Цена билетов: 26 рублей.