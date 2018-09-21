2018-09-21T11:50:41+03:00
Общество

День города Краснодар 2018: афиша гуляний, какие улицы перекроют, как пойдет транспорт

22 -23 сентября пройдет день города Краснодар 2018
Варвара ДЫМ
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Краснодар отметит 225 летКраснодар отметит 225 летФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
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Уже в эти выходные столица Кубани отметит день города Краснодар 2018. Крайцентру исполняется 225 лет. Свой юбилей город отметит концертами, хороводами дружбы и фестивалем городов-побратимов. Поздравят краснодарцев и гостей города со сцены на Театральной площади и певица Гаруда, Наргиз и группа «Серебро».

22 сентября, суббота

09.00 - Турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд на Кубок главы Краснодара. Стадион «Кубань», ул. Железнодорожная, 49

10.00 - 20.00 - «Гостеприимный Краснодар» - праздничная универсальная ярмарка. Площадь им. А.С.Пушкина, ул. Красная, 5.

10.00 - 21.30 - Праздничные концертные программы, Парк «им. 30-летия Победы», ул. Береговая, 146;

11.00 - 21.00 - Праздничные концертные программы. Парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86;

11.00 – «Люблю мой город трепетно и свято!» - театрализованный праздник Центрального округа. Парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86

11.00 - Торжественная церемония поднятия флага города. Театральная площадь, ул. Красная, 122.

12.00 - 22.00 - парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2; парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, центральная площадка.

12.00 - Торжественное открытие празднования Дня города. Екатерининский сквер (памятник Императрице Екатерине Великой), ул. Красная, 3.

12.30 - «CitiesФЕСТ» - фестиваль городов-побратимов. Площадь перед зданием ЗСК, ул. Красная, 3.

16.00 - «Пой душа народная» - праздничное мероприятие, посвящённое Дню хутора Копанского. Дом культуры хутора Копанского, х.. Копанской, ул. Центральная, 16/1

16.00 - 18.00 - «Хоровод дружбы» - праздник национальных культур. Парк «им. 30-летия Победы», ул. Береговая, 146, центральная сцена.

20.00 - «Краснодару – 225!» «Как песня в сердце ты живёшь моём» - гала-концерт. Театральная площадь, ул. Красная, 122.

22:00 - Праздничный фейерверк. Театральная площадь, ул. Красная, 122.

23 сентября, воскресенье

10.00 - Молодёжная утренняя зарядка. Театральная площадь, ул. Красная, 122

10.00 - «Не стареют душой ветераны!» – городской смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества граждан пожилого возраста. Парк «Городской сад», ул. Постовая, 34

10.00 - 20.00 - «Гостеприимный Краснодар» - праздничная универсальная ярмарка. Площадь им. А.С.Пушкина, ул. Красная, 5.

10.00 - Церемония посвящения в юные казачата учащихся классов казачьей направленности. Площадь перед зданием ЗСК, ул. Красная, 3.

10.00 - 20.30 - Праздничные концертные программы. Парк «им. 30-летия Победы», ул. Береговая, 146;

12.00 - 21.30 - Праздничные концертные программы. Парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2; Парк «Городской сад», ул. Постовая, 34; Парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86.

13.00 - «В Краснодаре я живу» - праздничное мероприятие Западного округа. Юбилейный микрорайон, Бульвар Платановый.

15.00 - «Екатеринодар казачий» - XIV открытый городской фестиваль казачьей культуры. Работа тематических площадок; концертная программа, праздничный фейерверк. Площадь перед зданием ЗСК, ул. Красная, 3

16.00 - Молодёжное шествие. Ул. Красная - от ул. Орджоникидзе до Театральной площади

16.00 - Финал чемпионата и первенства Краснодара по кикбоксингу. Театральная площадь, ул. Красная, 122.

17.00 - «Краснодар. Версия 2.25» - молодёжная праздничная программа. Выступление певицы Гаруда, Наргиз, группы «Серебро». Театральная площадь, ул. Красная, 122.

22:00 - Праздничный фейерверк. Театральная площадь, ул. Красная, 122.

ВАЖНО

Какие улицы перекроют на день города

22 сентября

С 7:00 22 сентября до 7:00 24 сентября перекроют:

улицу Буденного от Рашпилевской до Седина:

улицу Красную от Длинной до Калинина;

улицу Красноармейскую от Длинной до Кузнечной.

Схема перекрытий улиц города 22 и 23 сентября

Схема перекрытий улиц города 22 и 23 сентября

С 7:00 до 23:00 перекроют:

улицу Длинную от Рашпилевской до Коммунаров;

улицу Красноармейскую от Пашковской до Длинной (продолжение)

БУДЬ В КУРСЕ

Общественный транспорт будет работать до полуночи

Какие автобусы пустят до полуночи

№ 1, 3, 10, 11, 14, 31, 34, 36, 39, 40, 93.

Троллейбусы

Отправление от остановки «Центральный колхозный рынок»

По направлению движения к ул. Мира:

№ 2 на ж/д вокзал Краснодар-I в 22:11, 22:54, 23:48, 00:52;

№ 4 на ж/д вокзал Краснодар-I в 22:07;

№ 6 на ж/д вокзал Краснодар-I в 22:14, 22:43;

№ 9 до автовокзала Южный в 22:15;

№ 12 до мкр. Гидростроителей в 22:03, 22:34;

№ 31 на ж/д вокзал Краснодар-I в 22:22, 22:48;

По направлению движения к ул. Северной:

№ 2 до ТРЦ «Красная площадь» в 21:54, 22:42, 23:25;

№ 4 до ул. Круговой в 22:15, 22:38, 23:30;

№ 6 до Бальнеолечебницы в 22:18, 22:46, 23:15;

№ 9 до Бальнеолечебницы в 22:12, 22:32, 22:54;

№ 12 до стадиона «Кубань» в 22:10, 22:30, 22:45, 23:07;

№ 31 до ул. Российской в 22:29, 22:54, 23:20.

Отправление от остановки «Ул. им. Хакурате»

По направлению движения к кинотеатру «Аврора»:

№ 2 до ТРЦ «Красная площадь в 21:57, 22:45, 23:28;

№ 4 в троллейбусное депо № 1 в 22:22, 22:41, 22:51, 23:04, 23:27, 00:12, 00:23;

№ 6 до Бальнеолечебницы в 22:21, 22:49, 23:18;

№ 9 до Бальнеолечебницы в 22:17, 22:37, 22:59;

№ 13 до Бальнеолечебницы в 22:10, 22:38;

№ 21 до ул. Российской в 22:17, 22:51, 23:14;

№ 31 до ул. Российской в 22:02, 22:33, 22:58, 23:24.

Отправление от остановки «Ул. Коммунаров»

По направлению движения к ул. Северной:

№ 12 до стадиона «Кубань» в 22:04, 22:15, 22:35, 22:50, 23:12;

№ 13 до мкр. Гидростроителей в 22:03, 22:32, 22:56, 23:32.

По направлению движения к ул. Красной:

№ 12 до мкр. Гидростроителей в 22:29;

№ 13 до Бальнеолечебницы в 22:08, 22:36.

Трамваи:

Отправление от остановки «Театр драмы»:

№ 2 до ул. Декабристов в 22:00, 22:26, 22:39, 23:27;

№ 2 до ул. Индустриальной в 22:16, 22:55;

№ 5 до ул. Солнечной в 22:20, 22:46, 23:14;

№ 5 до ул. им. Евдокии Бершанской в 22:01, 22:24, 22:49, 23:17, 23:39;

№ 8 до ул. Солнечной в 22:10, 22:34, 23:00;

№ 8 до Хладокомбината в 22:14, 22:42, 23:09, 23:32, 23:57;

№ 15 до ул. Солнечной в 22:22.

Отправление от остановки « Ул. Красная»:

№ 3 до ул. Декабристов в 22:12, 22:46, 23:12;

№ 3 до Западного депо в 22:16, 22:38, 22:56, 23:32, 23:49;

№ 6 до мкр. Юбилейного в 22:24, 23:23;

№ 6 до ул. им. Димитрова (по ул. им. Стасова) в 22:26, 23:44, 00:34;

№ 7 в Западное депо в 22:10, 22:39, 22:43, 22:57, 23:18, 23:26, 01:15;

№ 7 до ул. им. Димитрова (по ул. Титаровской) в 22:21;

№ 11 до мкр. Юбилейного в 22:12, 22:55, 00:24;

№ 11 до ж/д вокзала Краснодар-I в 22:16, 22:33, 23:05;

№ 21 до мкр. Юбилейного в 22:05, 22:30;

№ 21 до ул. Солнечной в 22:07, 22:39.

Уточнить местонахождение транспорта можно по телефонам: 8-903-412-01-01; 8 (861) 218-99-18.

Цена билетов: 26 рублей.

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