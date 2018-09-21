Суд назначил заседание по делу об авторских правах на песню Александра Реввы «Чика»

СЕГОДНЯ 15:42 2018-09-21T15:47:04+03:00

Сочинский певец Руслан Кагарманов утверждает, что артист украл ее у него

Изменить размер текста: A A

Мосгорсуд назначил заседание по делу об авторских правах на песню «Чика» на 26 сентября. В исполнении бывшего квнщика, а ныне звезды российского шоубизнеса Александра Реввы, эта композиция уже пару месяцев держит лидирующие позиции музыкальных рейтингов.

Напомним, наказать за плагиат, как он утверждает, певца решил сочинец Руслан Кагарманов. Несколько лет он работал в курортном городе и, как и его обидчик, завоевывал местную публику, разгоряченную южным солнцем. Но недавно подался в столицу за признанием и славой.

- У нас в стране не принято судиться за авторские права, - говорит «Комсомольской правде»-Кубань» сочинский певец Руслан Кагарманов.

Теперь артист, как и его популярный визави - резидент Камеди-клаба Александр Ревва, работает в Москве и решил навести порядок в индустрии.

arthurpirozhkov - Счёт, пожалуйста!!!! - 30 000 000 просмотров... #чикахитлета #чикахитосени # #ааааа

- Дело в том, что воруют все и у всех, а у меня есть доказательство того, что это был плагиат, - уверенно отвечает артист.

И он собирается представить их в суде.

- Пока были лишь предварительные заседания. И сторона Александра Реввы на них не являлась, - говорит Руслан. - То есть они уверены, что доказать мне ничего не удастся. Но они ошибаются!

Между тем, Ревва, а вернее его сценический образ - Артур Пирожков - хвалится в своем Instagram, что клип на песню «Чика» собрал уже 30 млн просмотров. И призывает голосовать за нее, как за претендента на премию «Золотой граммофон».

Незамысловатый текст под динамичную музыку, действительно, полюбился российской аудитории.

arthurpirozhkov Друзья!!! У клипа #чика уже 20 миллионов просмотров!!! И еще - вот уже 9 недель песня Чика в хит-параде Русского радио Золотой Граммофон , ещё 11 недель и Артур Пирожков станет лауреатом народной премии Золотой граммофон-2018 , вручение которой состоится 24 ноября в Государственном Кремлевском Дворце. Голосуйте за Чику на сайте Русского радио www.rusradio.ru Люблю! Всегда Ваш, Артур Пирожков! @russkoe_radio #золотойграммофон #чика #ааааа

- Все время в голове эта песенка, - пишут ему фанаты в соцсетях.

Руслан утверждает, что ему популярности тоже не занимать.

- Я работаю в клубах, ресторанах, у меня есть своя публика, - говорит сочинец.

Пока ни Ревва, ни его представители с Русланом не контактировали. Но он ждет публичных извинений.

Заседание уже назначено, ответчик определен

- Речь за бабло не идет! Понятно, что будет иск за моральный ущерб, но изначальная цель вынести это на публичное обсуждение! Чтобы композиторы перестали тырить идеи, и выставлять их за свои!