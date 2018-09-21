Австро-немецкая делегация посетила микрорайон «Губернский»

СЕГОДНЯ 15:48 2018-09-21T15:58:19+03:00

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21 сентября делегация высокопоставленных чиновников из Австрии и Германии посетила микрорайон «Губернский». Гостей сопровождала Председатель государственной Думы Краснодара Вера Галушко, представители власти, а также строители и сотрудники «ЮгСтройИнвест» – Кубань.

«Для компании «ЮгСтройИнвест» – это честь, принимать сегодня высокопоставленных гостей в нашем микрорайоне, делится заместитель генерального директора «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин. – Очень приятно, что наш труд высоко ценится не только людьми, которые выбирают их для жизни, но и мэрией города, вышестоящим управлением. Из всего Краснодара для знакомства с архитектурой и социальной инфраструктурой был выбран именно микрорайон «Губернский». А это значит, что наши старания не напрасны, и проект, в который мы вкладываем все силы и душу можно действительно с гордостью презентовать на международной арене».

Приветствие прошло согласно славной русской традиции. Почетных гостей встретили хлебом-солью, а после – провели экскурсию по жилому комплексу, который никого не оставил равнодушными. Бургомистры Вельса и депутаты городского совета Карлсруэ высадили деревья в вишневом саду, после чего осмотрели детский сад, построенный компанией «ЮгСтройИнвест». Далее гости ознакомились с инфраструктурой микрорайона, оценили крытый тренажерный зал, и отправились в новейшую школу, возведенную застройщиком. На данный момент она является самой большой и оснащенной в городе.

«Нас поразил этот микрорайон: как он спроектирован, сколько здесь социальных объектов, сколько спортивных площадок, – делится впечатлениями Тильман Эдмунд Пфаннкух, депутат городского совета Карлсруэ (Германия), руководитель делегации. – Я не первый раз в Краснодаре, я уже бывал здесь, и очень сильно люблю этот город. Рад, что в этот раз мы здесь как политики и можем открыть для себя что-то новое в этой грани».

Неподдельный интерес у делегатов вызвали детские и спортивные площадки, зеленые аллеи, зоны барбекю и роллердром. Они взяли лучшие идеи себе на вооружение для дальнейшего применения у себя на Родине.

«Наши гости сами попросили показать им новый микрорайон «Губернский», – рассказывает Председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко. – Им было интересно как выглядят жилые микрорайоны и современные учебные заведения – какие условия для нахождения детей в дошкольных учреждения, и российских школах. Чувствуется, что гостям в «Губернском» очень нравится. Здесь есть все возможности для занятий как физическим, так и духовным развитием, каждый может отдохнуть на аллее, без проблем найти место для семейного отдыха».

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших застройщиков России. Работая в трех субъектах нашей страны, она придерживается идеи комплексной застройки. В Краснодаре «ЮСИ» работает с 2011 года. За эти годы компания успела заслужить искреннюю любовь горожан, которые в свою очередь высоко оценили качество как жилых домов, так и социальных объектов, реализованных в «Губернском» и «Панораме».