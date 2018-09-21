2018-09-21T17:30:57+03:00
Карта Кубани

На заседании Госсовета-Хасэ РА утверждено исполнение бюджета Республики Адыгея за первое полугодие

Доходная часть республиканского бюджета исполнена на 45 % к уточненному годовому плану
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба Республика АдыгеяФото: пресс-служба Республика Адыгея
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Республиканский бюджет РА за первое полугодие 2018 года исполнен с профицитом, обеспечены все социальные обязательства и сохранена финансовая устойчивость бюджетной системы Республики Адыгея. Подробно об исполнении бюджета шла речь на заседании Госсовета-Хасэ РА, которое прошло сегодня с участием Главы РА Мурата Кумпилова.

Как доложил министр финансов РА Довлетбий Долев, профицит республиканской казны за 1 полугодие 2018 года составил 29 млн. рублей, общий объем доходов - более 8,1 млрд. рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 108,1%.

Доходная часть республиканского бюджета исполнена на 45 % к уточненному годовому плану. Полученные из федерального бюджета безвозмездные перечисления и собственные поступления по налоговым и неналоговым доходам обеспечили выполнение расходных обязательств региона на сумму более 8 млрд. рублей, что составляет 42,2 % к уточненному годовому плану. Больше всего средств направляется на выполнение социальных обязательств.

Кроме утверждения отчета об исполнении республиканского бюджета РА за первое полугодие 2018 года, депутаты одобрили изменения в Закон РА «О республиканском бюджете РА на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В результате установлены новые характеристики бюджета РА на 2018 год. Общий объем доходов республиканского бюджета прогнозируется в сумме почти 18,4 млрд рублей, увеличение составило более 453,3 млн рублей, в основном за счет роста объема безвозмездных поступлений.

Расходы республиканского бюджета увеличивается на 505,4 млн. рублей и составят более 19,5 млрд рублей. Направление средств носит целевой характер, включая софинансирование субсидии на модернизацию материально-технической базы Красногвардейского аграрно-промышленного техникума. Также по решению Главы РА 21,3 млн. рублей будут направлены на подготовку образовательных организаций к началу нового учебного года.

«Мы будем строго следить целевым и эффективным расходованием бюджетных средств. Все ведомства должны принять необходимые меры, чтобы успешно завершить финансовый год, выполнив все социальные обязательства», - поставил задачу Мурат Кумпилов.

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