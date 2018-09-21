Сочи попал в топ-5 городов с самыми дорогими съемными квартирами

СЕГОДНЯ 17:34 2018-09-21T17:37:25+03:00

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Съем жилья - вопрос, который касается большого количества людей. Студенты, мигранты, проектные работники - этот список можно продолжать. Некоторые, следуя европейскому примеру, снимают жилье даже тогда, когда есть деньги на свои квадратные метры. Приверженцы этой идеи приводят аргумент, что так они не привязаны ни к чему - при смене работы легко могут переехать поближе к ней. Махнуть в другой город? Не вопрос! Собрал свои коробки и вперед. Так во сколько обходится аренда средней «однушки» для двух работающих людей, а также какую часть своего дохода они должны перечислять владельцам недвижимости?

Итак, сразу стоит отметить, что города Краснодарского края далеко не из дешевых. Люди отдают приличную часть дохода за съемную квартиру. Сочи вообще занял четвертое место по соотношению суммы месячной аренды средней «однушки» к доходу двух работающих людей.

- Согласно нашим данным, ежемесячный доход на курорте составляет 41 511 рублей. То есть два человека в среднем получают 83 022 рубля. В то же время средняя ставка на аренду в Сочи превышает 24 600. Это почти 30% суммарного дохода, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» аналитики портала Domofond.ru.

Стоит также учесть, что с оставшихся денег нужно будет заплатить за коммуналку и интернет, так как это в Краснодарском крае, как правило, они в стоимость аренды не входит.

Следующим по доступности съемного жилья на Кубани является Новороссийск. В городе-герое и средние зарплаты меньше, и аренда не так кусается. Там 69 128 рублей на двоих и «однушка» стоит порядка 16 156 рублей в месяц. Это почти четверть совокупного дохода.

Краснодар - город, также попавший в рейтинг - показал себя доступнее всех. Средний доход жителя краевой столицы, по данным аналитиков, 36 202 рубля. Умножаем на два и получаем 72 404. Средняя однокомнатная квартира в Краснодаре равняется 14 437 рублям.

А КАК У ДРУГИХ

Столица России занимает последнее место по доступности жилья. Жители тратят больше трети своих доходов.

- Доход двух человек в Москве равняется 100 554 рублям. Средняя стоимость «однушки» - 34 421 целковый. В итоге выходит 34,2%, - подмечают эксперты.

Жители Северной столицы ежемесячно переводят четверть дохода - 24,2%. Средний доход пары 92 192 рубля, а платят порядка 22,3 тысячи.