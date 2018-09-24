2018-09-24T10:35:48+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи побывал на новом производственном подразделении молзавода «Тамбовский»

Мурат Кумпилов дал высокую оценку деятельности предприятия
Вера МАКСИМОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
Изменить размер текста:

Глава РА Мурат Кумпилов посетил новый цех молзавода «Тамбовский». Предприятие является одним из крупных производителей рассольных сыров в Адыгее, входящее в число ведущих предприятий молочной промышленности на юге России.

В рабочей поездке главу РА сопровождали: главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Александр Наролин, руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, министр экономического развития и торговли РА Олег Топоров, министр труда и социального развития РА Джанбеч Мирза, первый заместитель министра сельского хозяйства РА Аслан Хапачев.

Как сообщил гендиректор молзавода Мурат Тлюстангелов, предприятие, головн

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

ое производство которого расположено в хуторе Тамбовский Гиагинского района, постоянно развивается, наращивает объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции.

Недавно ООО «Тамбовский» завершило реализацию инвестиционного проекта по строительству в Майкопе современного цеха упаковки готовой продукции. Общая сумма инвестиций составила 120 млн рублей.

Глава Адыгеи осмотрел цех, ознакомился с новыми производственными линиями. В частности, на площади более 2 тыс. кв. метров установлены современные вакуумные и упаковочные машины, холодильные и микроволновые установки, другое современное оборудование. С момента запуска цеха уже упаковано около 184 тонн готовой продукции. Сегодня цех выпускает около 5 тонн готовой продукции в сутки. Планируется довести этот показатель до 20 тонн.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Тлюстангелов поблагодарил главу РА за поддержку в реализации проекта, содействие республиканской власти в вопросах присоединения объекта к электросетям, создания условий для развития бизнеса. Руководитель предприятия также рассказал о преимуществах нового цеха, улучшенных условиях труда, сообщил о реализации других проектов по модернизации действующего производства. Так, на головном предприятии произведена реконструкция зданий, складских и холодильных помещений. Ведется строительство еще восьми объектов. Предполагаемый объем инвестиций - около 230 млн. рублей.

Мурат Кумпилов дал высокую оценку деятельности предприятия, подчеркнув заинтересованность руководства региона в успешных и рентабельных производствах.

- Модернизация производства – одно из главных условий увеличения производственных мощностей. Примером этому является молзавод «Тамбовский». Благодаря инновационному подходу, на предприятии отмечен рост показателей финансово-экономической деятельности, соответственно увеличиваются и налоговые поступления в бюджет, создаются новые рабочие места. Все это позитивно отражается на развитии экономики региона в целом. Поэтому мы заинтересованы в таких предприятиях и будем их поддерживать, создавать условия для развития бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности региона, - сказал Мурат Кумпилов.

В ходе общения с представителями т

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

рудового коллектива глава РА поинтересовался условиями труда, величиной зарплаты и указал руководителю предприятия на важность выполнения социальных обязательств. Тут же руководитель региона поручил рассмотреть обращения работников и скорректировать время движения общественного транспорта в соответствии с режимом работы цеха для удобства сотрудников.

По словам Мурата Тлюстангелова, на предприятии ежегодно увеличивается численность работников, что позволяет решать проблему занятости населения хутора и соседних сельских территорий. В 2018 году по сравнению с 2016 годом численность работников завода увеличилась в 2 раза. Благодаря реализации инвестпроекта, будет создано до 250 новых рабочих мест, сейчас трудоустроено 80 человек. Темп роста заработной платы на предприятии составил 147 % к уровню 2016 года.

Работников предприятия организованно доставляют на завод и обратно, обеспечивают спецодеждой, есть своя столовая, прачечная. Как заверил гендиректор, дальнейшая деятельность ООО «Тамбовский» нацелена на повышение эффективности парка технологического оборудования; сокращение длительности производственного цикла изготовления продукции; снижение потерь; увеличение ассортимента и сбыта выпускаемой продукции; создание благоприятных условий труда.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Адыгеи провел встречу с уполномоченным по правам человека в республике
На рабочей встрече Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с уполномоченным по правам человека в РА Анатолием Осокиным наиболее актуальные вопросы, с которыми граждане обращаются в аппарат омбудсмена
Вопросы развития спорта в республике глава Адыгеи обсудил с советником руководителя Росмолодежи
В Доме правительства Мурат Кумпилов принял советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи, многократного чемпиона мира по кикбоксингу Бату Хасикова
Глава Адыгеи заявил о персональной ответственности министров за перерасход бюджетных средств
В рамках постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в РА обсуждался вопрос эффективности использования бюджетных средств при закупках товаров, работ и услуг
Новости 24
В Сочи задержали восемь нелегалов из Центральной Азии
На Кубань привезут мощи Иоанна Крестителя
В Молодёжном Дне города Краснодара поучаствовали 90 тысяч человек
ФК «Сочи» сыграл с «Тамбовом» вничью
У жителя Курганинского района за долг в 700 тысяч забрали тягач
Краснодару в День города подарили новую площадку для воркаута
В Сочи полицейские спасли девушку от суицида
В Адыгее военному дали три кода колонии за избиение мужчину
На Краснодарском ипподроме прошли скачки на приз в честь Дня города
На Кубани разыскивают 16-летнего подростка
СК возбудил дело после травмирования туристов током во время катания на парашюте в Джубге
В Краснодаре с балкона 14 этажа упал 24-летний парень
В Северском районе пройдет праздник народной еды «Веселые шкварки»
В Краснодаре 320 первоклассников посвятили в казачата
В Краснодаре в День города на свет появился 41 ребенок
На Кубани пройдет автопробег «Черноморское приключение-2018»
Алексей Богодистов вступил в должность мэра Геленджика