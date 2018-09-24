Глава Адыгеи побывал на новом производственном подразделении молзавода «Тамбовский»

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-24T10:35:48+03:00

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Глава РА Мурат Кумпилов посетил новый цех молзавода «Тамбовский». Предприятие является одним из крупных производителей рассольных сыров в Адыгее, входящее в число ведущих предприятий молочной промышленности на юге России.

В рабочей поездке главу РА сопровождали: главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Александр Наролин, руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, министр экономического развития и торговли РА Олег Топоров, министр труда и социального развития РА Джанбеч Мирза, первый заместитель министра сельского хозяйства РА Аслан Хапачев.

Как сообщил гендиректор молзавода Мурат Тлюстангелов, предприятие, головн

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

ое производство которого расположено в хуторе Тамбовский Гиагинского района, постоянно развивается, наращивает объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции.

Недавно ООО «Тамбовский» завершило реализацию инвестиционного проекта по строительству в Майкопе современного цеха упаковки готовой продукции. Общая сумма инвестиций составила 120 млн рублей.

Глава Адыгеи осмотрел цех, ознакомился с новыми производственными линиями. В частности, на площади более 2 тыс. кв. метров установлены современные вакуумные и упаковочные машины, холодильные и микроволновые установки, другое современное оборудование. С момента запуска цеха уже упаковано около 184 тонн готовой продукции. Сегодня цех выпускает около 5 тонн готовой продукции в сутки. Планируется довести этот показатель до 20 тонн.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Тлюстангелов поблагодарил главу РА за поддержку в реализации проекта, содействие республиканской власти в вопросах присоединения объекта к электросетям, создания условий для развития бизнеса. Руководитель предприятия также рассказал о преимуществах нового цеха, улучшенных условиях труда, сообщил о реализации других проектов по модернизации действующего производства. Так, на головном предприятии произведена реконструкция зданий, складских и холодильных помещений. Ведется строительство еще восьми объектов. Предполагаемый объем инвестиций - около 230 млн. рублей.

Мурат Кумпилов дал высокую оценку деятельности предприятия, подчеркнув заинтересованность руководства региона в успешных и рентабельных производствах.

- Модернизация производства – одно из главных условий увеличения производственных мощностей. Примером этому является молзавод «Тамбовский». Благодаря инновационному подходу, на предприятии отмечен рост показателей финансово-экономической деятельности, соответственно увеличиваются и налоговые поступления в бюджет, создаются новые рабочие места. Все это позитивно отражается на развитии экономики региона в целом. Поэтому мы заинтересованы в таких предприятиях и будем их поддерживать, создавать условия для развития бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности региона, - сказал Мурат Кумпилов.

В ходе общения с представителями т

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

рудового коллектива глава РА поинтересовался условиями труда, величиной зарплаты и указал руководителю предприятия на важность выполнения социальных обязательств. Тут же руководитель региона поручил рассмотреть обращения работников и скорректировать время движения общественного транспорта в соответствии с режимом работы цеха для удобства сотрудников.

По словам Мурата Тлюстангелова, на предприятии ежегодно увеличивается численность работников, что позволяет решать проблему занятости населения хутора и соседних сельских территорий. В 2018 году по сравнению с 2016 годом численность работников завода увеличилась в 2 раза. Благодаря реализации инвестпроекта, будет создано до 250 новых рабочих мест, сейчас трудоустроено 80 человек. Темп роста заработной платы на предприятии составил 147 % к уровню 2016 года.

Работников предприятия организованно доставляют на завод и обратно, обеспечивают спецодеждой, есть своя столовая, прачечная. Как заверил гендиректор, дальнейшая деятельность ООО «Тамбовский» нацелена на повышение эффективности парка технологического оборудования; сокращение длительности производственного цикла изготовления продукции; снижение потерь; увеличение ассортимента и сбыта выпускаемой продукции; создание благоприятных условий труда.