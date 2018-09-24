2018-09-24T11:31:39+03:00
Общество

Где поклониться мощам Иоанна Крестителя в Краснодаре

В кубанскую столицу доставят святыню из Иерусалима
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Ковчег с чудотворными мощами Иоанна КрестителяКовчег с чудотворными мощами Иоанна Крестителя
Изменить размер текста:

В четверг, 11 октября, в кубанскую столицу прибудет величайшая христианская святыня - ковчег с чудотворными мощами Иоанна Крестителя. У православных будет уникальная возможность прикоснуться к частице святого.

Мощи доставят в Екатерининский кафедральный собор, что находится на улице Коммунаров, 52. Помолиться верующие смогут в любой день до 18 октября - храм будет открыт с 06:00 до 23:00.

- У ковчега, который постоянно хранится в одном из древнейших христианских храмов греческого монастыря Иерусалимской Патриархии, смогут помолиться жители краевого центра, Краснодарского края и соседних регионов, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Кубанской Митрополии.

Из Краснодара святыну перенесут в Сочи. Там в храме святого равноапостольного великого князя Владимира она будет находиться до 21 октября.

- Иоанн Предтеча вел строго подвижнический образ жизни и призывал современников к покаянию. Правдолюбие святого Предтечи стоило ему жизни - его обезглавили за обличение нечестивой жизни царя Ирода, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» настоятель храма Рождества Христова отец Александр Игнатов.

Иоанн Креститель помогает в укреплении веры и семьи. Прикладываясь к частице его мощей, много веков люди молятся и просят его о помощи в работе, о счастливом браке и исцелении при болезнях головы.

МОЛИТВА ИОАННУ КРЕСТИТЕЛЮ

Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма
За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях
Новости 24
Родители пропавшего мальчика в Тбилисском районе не стали писать заявление в полицию
В Усть-Лабинске задержали серийного вора-домушника
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
ВТБ Капитал Инвестиции запустит фонд для инвестиций в компании на этапе Pre-IPO
В Краснодаре снесут еще три незаконных ларька
С октября из аэропорта Анапы запустят международные рейсы
В Сочи задержали восемь нелегалов из Центральной Азии
На Кубань привезут мощи Иоанна Крестителя
В Молодёжном Дне города Краснодара поучаствовали 90 тысяч человек
ФК «Сочи» сыграл с «Тамбовом» вничью
У жителя Курганинского района за долг в 700 тысяч забрали тягач
Краснодару в День города подарили новую площадку для воркаута
В Сочи полицейские спасли девушку от суицида
В Адыгее военному дали три года колонии за избиение мужчины
На Краснодарском ипподроме прошли скачки на приз в честь Дня города
На Кубани разыскивают 16-летнего подростка
СК возбудил дело после травмирования туристов током во время катания на парашюте в Джубге
В Краснодаре с балкона 14 этажа упал 24-летний парень
В Северском районе пройдет праздник народной еды «Веселые шкварки»
В Краснодаре 320 первоклассников посвятили в казачата
В Краснодаре в День города на свет появился 41 ребенок
На Кубани пройдет автопробег «Черноморское приключение-2018»
Алексей Богодистов вступил в должность мэра Геленджика