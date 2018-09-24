Где поклониться мощам Иоанна Крестителя в Краснодаре

СЕГОДНЯ 11:11 2018-09-24T11:31:39+03:00

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В четверг, 11 октября, в кубанскую столицу прибудет величайшая христианская святыня - ковчег с чудотворными мощами Иоанна Крестителя. У православных будет уникальная возможность прикоснуться к частице святого.

Мощи доставят в Екатерининский кафедральный собор, что находится на улице Коммунаров, 52. Помолиться верующие смогут в любой день до 18 октября - храм будет открыт с 06:00 до 23:00.

- У ковчега, который постоянно хранится в одном из древнейших христианских храмов греческого монастыря Иерусалимской Патриархии, смогут помолиться жители краевого центра, Краснодарского края и соседних регионов, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Кубанской Митрополии.

Из Краснодара святыну перенесут в Сочи. Там в храме святого равноапостольного великого князя Владимира она будет находиться до 21 октября.

- Иоанн Предтеча вел строго подвижнический образ жизни и призывал современников к покаянию. Правдолюбие святого Предтечи стоило ему жизни - его обезглавили за обличение нечестивой жизни царя Ирода, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» настоятель храма Рождества Христова отец Александр Игнатов.

Иоанн Креститель помогает в укреплении веры и семьи. Прикладываясь к частице его мощей, много веков люди молятся и просят его о помощи в работе, о счастливом браке и исцелении при болезнях головы.

МОЛИТВА ИОАННУ КРЕСТИТЕЛЮ

Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.