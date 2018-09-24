В Адыгее состоялся IХ региональный фестиваль адыгейского сыра

СЕГОДНЯ 11:41 2018-09-24T11:51:59+03:00

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В горной части Адыгеи, на поляне у подножия хребта Уна-Коз по дороге к плато Лагонаки, прошел IХ региональный фестиваль адыгейского сыра. Он собрал более 12 тысяч человек - сыроваров, мастеров прикладного искусства и туристов, приехавших в Адыгею познакомиться с национальными традициями, кухней и отведать настоящего адыгейского сыра.

Среди почетных гостей фестиваля был глава РА Мурат Кумпилов, председатель госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, госсоветник РА Аслан Тхакушинов, представители республиканской и муниципальной власти.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава Адыгеи приветствовал всех участников и гостей фестиваля. Мурат Кумпилов отметил значимость мероприятия для популяризации национального бренда и повышения туристской привлекательности региона, развития событийного туризма.

- Адыгейский сыр давно знают и любят в нашей стране и за ее пределами. Сегодня мы называем его одним из главных брендов нашей республики, этот выбор определил большой интерес людей к национальному продукту. Уверен, гости фестиваля по достоинству оценят предлагаемую продукцию, а также мастерство местных кулинаров, - сказал Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Большая поляна фестиваля адыгейского сыра превратилась в этногород с национальными подворьями, ремесленными мастерскими, творческими и игровыми площадками, фотозонами. В подворьях конкурсанты зажгли костры, установили большие чаны с молоком. Все желающие смогли увидеть процесс рождения настоящего адыгейского сыра. Кроме того, на фестивальной площадке свою продукцию выставили как крупные производители сыра и молочной продукции, так и владельцы личных подсобных хозяйств из каждого района республики.

Глава Адыгеи зашел в каждое подворье, ознакомился с представленной продукцией, пообщался с сыроварами и сельхозпроизводителями, которые также привезли свою продукцию. В ходе беседы Мурат Кумпилов благодарил тружеников за их весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Адыгеи и подчеркнул, что руководство региона продолжит принимать меры для защиты товарного знака «Адыгейский сыр», а также оказывать поддержку предприятиям молочной отрасли по наращиванию производства.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Только в этом году производство адыгейского сыра увеличилось на 30%. В планах на 2018 год увеличить еще на 10-12% сыра в ассортименте. К 2020 году ежегодное производство сыра должно составить 14,3 тыс. тонн. При необходимости в республике могут и скорректировать планы в сторону увеличения производства. Для этого идет работа над созданием нескольких крупных ферм, чтобы обеспечивать возрастающие потребности молзаводов сырьем. На самих предприятиях проведена серьезная реконструкция. В результате мощности молокозаводов увеличились на 37%.

- Сыры как продукт очень популярны в мире, и адыгейский сыр по своим вкусовым, полезным качествам, по ассортименту может конкурировать с любыми из них. Но производство сыра – это не только развитие пищевой промышленности республики, но и сохранение традиций и обычаев. Это еще одно важное преимущество нашего национального продукта. Оно открывает возможности для развития как событийного туризма, так и гастрономического. Это замечательно демонстрирует ежегодный фестиваль адыгейского сыра. Мероприятие стало одним из самых знаковых туристских праздников, который ежегодно привлекает в республику все большее число гостей из разных регионов страны, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Гости смогли продегустировать сыры, убедиться в уникальных вкусовых качествах и экологически чистом производстве адыгейского сыра. По всем правилам кавказского гостеприимства гостей на фестивале щедро угощали только что сваренным сыром, а также другими блюдами с адыгейским сыром - халюжами, гуубатами, пирогами, варениками.

Более того, организаторы фестиваля провели независимую оценку качества и народное голосование по выбору самого вкусного сыра. Они оценивали как популярные, так и возрождаемые традиционные блюда из адыгейского сыра. В программу фестиваля также включен конкурс современных блюд, в которых используется адыгейский сыр. Кульминацией праздника стало определение победителя конкурса сыроварения. Лучшим мастером-сыроваром стал Рустем Хуадоков из аула Пшизов Шовгеновского района. Самым гостеприимным подворьем гости фестиваля назвали подворье города Адыгейска.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Кроме того, на фестивале устроили гастрономические и ремесленные мастер-классы, экспозицию мастеров декоративно-прикладного искусства, традиционные игры и развлечения. Многие активно участвовали в адыгэ джэгу. Исполнил национальный танец и Мурат Кумпилов.

Завершился фестиваль большой концертной программой с участием ведущих артистов и творческих коллективов республики.