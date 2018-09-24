2018-09-24T13:23:00+03:00
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Звезда сериала «Светофор» Ольга Медынич переехала на месяц в Краснодар

Здесь у актрисы проходят съемки [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: instagram.com/medynichФото: instagram.com/medynich
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36-летняя звезда сериала «Сладкая жизнь» Ольга Медынич приехала в краевой центр. В Краснодаре она пробудет целый месяц. На Кубани у актрисы запланированы съемки.

О проекте Ольга Медынич пока не рассказывает, однако известно, что работа уже началась.

В свободное время актриса планирует не отлеживаться в гостиничном номере, а путешествовать по Краснодарскому краю. Ольга наслышана о «прекрасной природе» региона, поэтому очень хочет полюбоваться Кубанью и насладиться местными красотами.

- Привет, Краснодар. я пока ничего не поняла, прилетела в ночи! Я тут у вас на месяц, будем колесить по всему краю! Так что следите за сторис, я люблю восхищаться всем новым, говорят, у вас прекрасная природа, а я - визуал, значит, это мой кайф (Орфография и пунктуация сохранены - Авт.), - написала в своем Instagram актриса.

medynichmedynich
Привет Краснодар #краснодарскийкрай #приключения #начинаются #медыничольга #съёмки
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Ранее Ольга поделилась с поклонниками снимком, на котором актриса сидит на мопеде в образе своей героини. Многие поклонники оценили внешний вид звезды и поинтересовались, где проходят съемки. Как выяснилось, один из эпизодов снимали вдоль трассы М4 неподалеку от станицы Саратовской.

Напомним, ранее на Кубань прилетала певица Анжелика Варум. В Темрюкском районе Краснодарского края у артистки растут виноградники при известном винном доме. На участке площадью 50 гектаров можно найти самые разные сорта. Под именем звезды выпускается шардоне, пинонуар, каберне-совиньон, молодые игристые вина.

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