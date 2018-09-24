Адыгейский сыр - один из двигателей в реализации Стратегии развития Адыгеи-2030»

СЕГОДНЯ 13:16 2018-09-24T13:23:19+03:00

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По инициативе главы РА Мурата Кумпилова впервые в рамках фестиваля адыгейского сыра была предусмотрена деловая часть программы. Для производителей адыгейского сыра, представителей торговых сетей, республиканской власти, ученых и общественников организовали круглый стол на тему: «Адыгейский сыр – наследие предков, гастрономический бренд России».

Участников встречи приветствовал глава РА, отметив, что подобное общение дает возможность проанализировать перспективы развития отрасли в целом и применительно к своим производствам и территориям. Целью круглого стола также является укрепление сотрудничества производителей и торговли, выход на новый уровень взаимодействия.

Мурат Кумпилов подчеркнул, спрос на адыгейский сыр постоянно растет, что дает основание строить перспективные планы. В этой связи руководство республики рассматривает адыгейский сыр в качестве одного из двигателей в реализации Стратегии развития Адыгеи-2030 и заинтересовано в продвижении этого продукта.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Адыгейский сыр для нашей республики – один из главных брендов. Не так давно исключительное право на производство продукта с наименованием «Сыр Адыгейский» было закреплено за нашей республикой. Данный факт накладывает на нас особую ответственность - как за качество продукта, так и за насыщение им российского и зарубежного рынка. Это - одна из главных задач, которые сегодня решаются в республике, и мы намерены добиться серьезных успехов. И сегодня мы усилили работу по продвижению нашего национального продукта на внешние рынки, - отметил Мурат Кумпилов.

Республика уже экспортирует адыгейский сыр, еще в 2012 году вышли на рынок Германии (экспортер - ООО «Красногвардейский молочный завод»). Сегодня ведутся переговоры с представителями других иностранных государств.

Качество выпускаемой ими продукции соответствует

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

высоким требованиям зарубежных рынков сбыта. Для развития производства сыра предприятия отрасли были полностью модернизированы. Кроме того, для защиты прав и законных интересов Адыгеи на исключительное право производства адыгейского сыра в республике была создана некоммерческая организация – Союз производителей продукции «Сыр Адыгейский». Его руководитель Мурат Тлюстангелов выступил с докладом о принимаемых мерах по продвижению адыгейского сыра на внешние рынки, борьбе с недобросовестными производителями поддельной продукции и дальнейших задачах по сохранению приоритета Адыгеи в его производстве. Принципиальную позицию в этом вопросе занимает Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Руководитель ведомства Юрий Петров, который ранее возглавлял министерство сельского хозяйства РА, отметил, что работа по борьбе с контрафактной продукцией будет усилена.

Председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный также заявил о готовности законодательного органа власти использовать свои ресурсы для продвижения национального бренда.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

По мнению главы РА Мурата Кумпилова, качество адыгейского сыра зависит от многих участников производственной цепочки. В частности, хорошие возможности в аграрном секторе открывает кооперация. Ее развитие - это стратегически важная задача в масштабах всей страны. Это одно из поручений главы государства в рамках нового майского указа.

О том, как использовать в производстве сырной продукции такой инструмент, как кооперация сообщил руководитель некоммерческого партнерства «Союз фермеров Адыгеи» Аслан Дзехохов. По его словам, благодаря действию федеральной программы по поддержке начинающих фермеров, хозяйства республики стали развиваться, увеличивается число КРС, объемы производства молока. Растет и число фермерских хозяйств, продукция которых может конкурировать с товаром крупных предприятий. Дальнейшее развитие хозяйств фермеры связывают с новой федеральной программой по поддержке кооперации.

Свое мнение высказали и производители уникальной сырной продукции. Среди тех, кто успешно продвигает свой товар на рынок, - владелец крестьянско-фермерского хозяйства Казбек Цишев. Многие уже оценили новую продукцию - оригинально оформленные сыры «Матэ». Особенность его продукции заключается в активном использовании исторической составляющей и в производстве, и в брендировании товара.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Было отмечено, что во многих странах продукция небольших фермерских хозяйств присутствует на прилавках магазинов торговых сетей. Поэтому к диалогу организаторы круглого стола пригласили представителей федеральных торговых сетей. Продукция ряда производителей Адыгеи уже продается в крупных торговых центрах. Их представители заявили о готовности к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству. Глава РА рекомендовал организовать площадку для более предметного диалога между коммерческими организациями.

В ходе беседы отдельное внимание было уделено исторической составляющей, связанной с адыгейским сыром, а также идей организации фестиваля. Краткий научный экскурс в историю происхождения адыгейского сыра, который упоминался еще в нартском эпосе, представила кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и культуры адыгов Адыгейского государственного университета Зарема Цеева. Она обратила внимание на уникальные вкусовые качества и питательные вещества национального продукта. Благодаря своим свойствам адыгейский сыр, рождённый многовековым опытом, с древних времён стал универсальным продуктом, который подходит для всех и используется при приготовлении различных блюд. По сути, адыгейский сыр открывает путь к здоровому образу жизни.

В завершение Мурат Кумпилов отметил продуктивность состоявшегося диалога, он будет продолжен. Республиканские власти готовы оказывать содействие предприятиям отрасли в развитии их производств, а также продвигать национальный бренд «адыгейский сыр».

- Адыгейский сыр для нашей республики - не просто часть имиджа. Это один из главных брендов Адыгеи, по которому многие россияне узнают о нашем регионе, - резюмировал Глава Адыгеи.