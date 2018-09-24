2018-09-24T14:24:51+03:00
Происшествия

«Ростом с 5-летнего ребенка!»: странные куклы до смерти напугали горожан в Армавире

Кем-то заботливо усаженных на остановке, брошенную в городском сквере, у частного дома, их приняли за детей
Ева Мур@kp_kuban
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Их нашли первыми. Фото: vk.com/arm_olenИх нашли первыми. Фото: vk.com/arm_olen
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- Люди до смерти перепуганы! - пестрят сообщениями соцсети Армавира.

В поселке Заветном (округ в городской черте) сегодня, 24 сентября, только и разговоров, что о мистической находке - куклах ростом с ребенка.

- Две сидели на остановке автобусной. Еще одну куклу в розовом бальном платье такого же размера нашли в парке, - рассказывает «КП» - Кубань» местная жительница Таиса Шутяк. - Четвертую - в народном костюме - оставили у частного дома. Его хозяева тоже недоумевают.

Эта лежала в городском сквере. Фото: vk.com/arm_olen

Эта лежала в городском сквере. Фото: vk.com/arm_olen

Кто-то увидел на игрушках следы мнимой расправы, кто-то - ритуальные, к месту находки жители вызвали полицейских.

Куклы явно залежались в чьем-то чулане или были частью коллекции. И если это был способ продемонстрировать ее своим землякам, то выглядел он, действительно, странно.

- Мы экстренно собрали квартальных, чтобы успокоить людей, - говорит «Комсомолке» глава Заветного Дмитрий Барков.

Этот рослый парень неподвижно застыл у одного из частных подворий. Фото: vk.com/arm_olen

Этот рослый парень неподвижно застыл у одного из частных подворий. Фото: vk.com/arm_olen

И так как промоакций (была и такая версия происхождения кукол) в поселке никто не планировал, «шутников» решили найти.

- На место был вызван участковый. Сейчас полицейские просматривают камеры видеонаблюдения. Понятно, что рассаживание кукол по поселку — не преступление, но проверить на всякий случай надо, - говорит Барков.

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