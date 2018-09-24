«Ростом с 5-летнего ребенка!»: странные куклы до смерти напугали горожан в Армавире
- Люди до смерти перепуганы! - пестрят сообщениями соцсети Армавира.
В поселке Заветном (округ в городской черте) сегодня, 24 сентября, только и разговоров, что о мистической находке - куклах ростом с ребенка.
- Две сидели на остановке автобусной. Еще одну куклу в розовом бальном платье такого же размера нашли в парке, - рассказывает «КП» - Кубань» местная жительница Таиса Шутяк. - Четвертую - в народном костюме - оставили у частного дома. Его хозяева тоже недоумевают.
Эта лежала в городском сквере. Фото: vk.com/arm_olen
Кто-то увидел на игрушках следы мнимой расправы, кто-то - ритуальные, к месту находки жители вызвали полицейских.
Куклы явно залежались в чьем-то чулане или были частью коллекции. И если это был способ продемонстрировать ее своим землякам, то выглядел он, действительно, странно.
- Мы экстренно собрали квартальных, чтобы успокоить людей, - говорит «Комсомолке» глава Заветного Дмитрий Барков.
Этот рослый парень неподвижно застыл у одного из частных подворий. Фото: vk.com/arm_olen
И так как промоакций (была и такая версия происхождения кукол) в поселке никто не планировал, «шутников» решили найти.
- На место был вызван участковый. Сейчас полицейские просматривают камеры видеонаблюдения. Понятно, что рассаживание кукол по поселку — не преступление, но проверить на всякий случай надо, - говорит Барков.