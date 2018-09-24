Спрос краснодарцев на отдых в Грузии вырос в три раза

СЕГОДНЯ 15:34 2018-09-24T14:56:14+03:00

В соотношении поисков рейсы по России занимают почти половину всех запросов Фото: Антон ПИКУС

Изменить размер текста: A A

Сентябрь, а вместе с ним и последние теплые деньки, вот-вот закончится. Самое время подвести итоги того, куда чаще всего летали краснодарцы в свой заслуженный отпуск. По итогам купленных авиабилетов был составлен рейтинг 10 самых популярных направлений.

Лидером, как и в прошлом году, стала Россия. Относительно прошлого года популярность внутренних направлений возросла на 16%, если сравнивать с летом прошлого 2017-го. В соотношении поисков рейсы по России занимают почти половину запросов – 41%.

- В среднем перелеты по стране обходились краснодарцам в 22 тысячи рублей, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» аналитики туристического портала Momondo.ru. – В исследовании мы рассматривали билеты «туда-обратно» эконом-классом.

На втором месте, но с куда более высокими показателями роста стоит Турция. Летом 2018 года провести свой отпуск в этой стране планировали в полтора раза больше краснодарцев, чем в 2017-м. Интерес к направлению подогревала и достаточно невысокая средняя стоимость перелета в 16 тыс. рублей – даже ниже, чем по России.

- Турция сохранила за собой статус самого востребованного зарубежного направления среди краснодарцев, - отмечают эксперты.

Третье по популярности направление – Италия – потеряло пятую часть спроса по сравнению с прошлым годом.

Сразу за тройкой лидеров встала Греция, в которой этим летом провести свой отпуск хотели на 19% больше краснодарцев. Закрывает пятерку лидеров Армения, интерес к которой сохранился на прошлогоднем уровне.

Лидером второй половины рейтинга стала Испания, потерявшая с прошлого года 6% запросов.

А вот Грузия, занимающая по итогам этого лета седьмое место, привлекла в три раза больше путешественников из Краснодара, чем летом 2017 года. Прирост составил 204 процента.

Последние три позиции в десятке лидеров занимают Германия, Франция и Кипр. При этом если спрос на перелеты в Германию и на Кипр существенно не изменился, то Франция стала популярнее сразу на 72%. Таким взлетом она обогнала Чехию и занимает девятую строчку рейтинга.